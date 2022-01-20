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Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'a kendi yaptığı sanat eserini hediye etti
Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'a kendi yaptığı sanat eserini hediye etti
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisinin yaptığı sanat eserini hediye ettiği anların videosunu paylaştı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T08:59+0300
2022-01-20T08:59+0300
2022-01-20T09:04+0300
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recep tayyip erdoğan
arnavutluk
edi rama
hediye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılının ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştirdi. Başbakan Edi Rama’nın davetlisi olarak Arnavutluk'a giden Erdoğan, burada bir dizi resmi temaslarda bulundu. Erdoğan'ın dün Türkiye'ye dönmesinin ardından Arnavutluk Başbakanı Rama, kendisinin yaptığı sanat eserini Cumhurbaşkanına hediye ettiği anların videosunu paylaştı. Rama, Instagram'dan paylaştığı videoya "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden bir perde arkası" diye yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20220117/arnavutluk-basbakani-rama-turkiye-abnin-guvenligi-icin-kacinilmaz-bir-unsur-1052827856.html
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recep tayyip erdoğan, arnavutluk, edi rama, hediye
Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'a kendi yaptığı sanat eserini hediye etti 08:59 20.01.2022 (güncellendi: 09:04 20.01.2022)
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisinin yaptığı sanat eserini hediye ettiği anların videosunu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılının ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştirdi. Başbakan Edi Rama’nın davetlisi olarak Arnavutluk'a giden Erdoğan, burada bir dizi resmi temaslarda bulundu.
Erdoğan'ın dün Türkiye'ye dönmesinin ardından Arnavutluk Başbakanı Rama, kendisinin yaptığı sanat eserini Cumhurbaşkanına hediye ettiği anların videosunu paylaştı.
Rama, Instagram'dan paylaştığı videoya "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden bir perde arkası" diye yazdı.