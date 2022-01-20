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Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'a kendi yaptığı sanat eserini hediye etti
Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'a kendi yaptığı sanat eserini hediye etti
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisinin yaptığı sanat eserini hediye ettiği anların videosunu paylaştı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T08:59+0300
2022-01-20T09:04+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
arnavutluk
edi rama
hediye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılının ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştirdi. Başbakan Edi Rama’nın davetlisi olarak Arnavutluk'a giden Erdoğan, burada bir dizi resmi temaslarda bulundu. Erdoğan'ın dün Türkiye'ye dönmesinin ardından Arnavutluk Başbakanı Rama, kendisinin yaptığı sanat eserini Cumhurbaşkanına hediye ettiği anların videosunu paylaştı. Rama, Instagram'dan paylaştığı videoya "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden bir perde arkası" diye yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20220117/arnavutluk-basbakani-rama-turkiye-abnin-guvenligi-icin-kacinilmaz-bir-unsur-1052827856.html
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recep tayyip erdoğan, arnavutluk, edi rama, hediye

Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'a kendi yaptığı sanat eserini hediye etti

08:59 20.01.2022 (güncellendi: 09:04 20.01.2022)
© Twitter Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'a kendi elleriyle yaptığı sanat eserini hediye etti
Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'a kendi elleriyle yaptığı sanat eserini hediye etti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Twitter
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisinin yaptığı sanat eserini hediye ettiği anların videosunu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılının ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştirdi. Başbakan Edi Rama’nın davetlisi olarak Arnavutluk'a giden Erdoğan, burada bir dizi resmi temaslarda bulundu.
Erdoğan'ın dün Türkiye'ye dönmesinin ardından Arnavutluk Başbakanı Rama, kendisinin yaptığı sanat eserini Cumhurbaşkanına hediye ettiği anların videosunu paylaştı.
Rama, Instagram'dan paylaştığı videoya "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden bir perde arkası" diye yazdı.
Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
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