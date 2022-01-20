https://tr.sputniknews.com/20220120/arnavutluk-basbakani-rama-erdogana-kendi-yaptigi-sanat-eserini-hediye-etti-1052923992.html

Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'a kendi yaptığı sanat eserini hediye etti

Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'a kendi yaptığı sanat eserini hediye etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisinin yaptığı sanat eserini hediye ettiği anların videosunu paylaştı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T08:59+0300

2022-01-20T08:59+0300

2022-01-20T09:04+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

arnavutluk

edi rama

hediye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılının ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştirdi. Başbakan Edi Rama’nın davetlisi olarak Arnavutluk'a giden Erdoğan, burada bir dizi resmi temaslarda bulundu. Erdoğan'ın dün Türkiye'ye dönmesinin ardından Arnavutluk Başbakanı Rama, kendisinin yaptığı sanat eserini Cumhurbaşkanına hediye ettiği anların videosunu paylaştı. Rama, Instagram'dan paylaştığı videoya "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden bir perde arkası" diye yazdı.

https://tr.sputniknews.com/20220117/arnavutluk-basbakani-rama-turkiye-abnin-guvenligi-icin-kacinilmaz-bir-unsur-1052827856.html

türkiye

arnavutluk

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recep tayyip erdoğan, arnavutluk, edi rama, hediye