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https://tr.sputniknews.com/20220120/atasehirde-yanan-daireyi-arkalarina-alip-selfie-cekildiler-1052921570.html
Ataşehir'de yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler
Ataşehir'de yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler
Ataşehir'de elektrikli ısıtıcı sobadan kaynaklı çıkan yangında bir daire yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken dairenin bir bölümü tamamen yandı. O sırada... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T06:24+0300
2022-01-20T06:24+0300
türkiye
selfie
yangın
ataşehir
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Yangın, Ataşehir Ferhat Paşa Mahallesi Yeditepe Caddesinde 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde ısıtıcı sobanın yere düşmesinden kaynaklı bir yangın çıktı. Daire içerisinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede dairenin bir bölümünü tamamen sardı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören ev sakinleri ve mahalleli halkı durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının çıktığı yere çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler alevleri yangın büyümeden söndürdü. Yangın sırasında 3 kişinin yanan daireyi arkalarına alarak selfie çekilmesi ise ilginç anlara sahne olurken, binada mahsur kalan kişilerin gazetecilere el sallaması kameralara yansıdı. Binada dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.
türkiye
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selfie, yangın, ataşehir

Ataşehir'de yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler

06:24 20.01.2022
© İHAAtaşehir'de yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler
Ataşehir'de yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA
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Ataşehir'de elektrikli ısıtıcı sobadan kaynaklı çıkan yangında bir daire yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken dairenin bir bölümü tamamen yandı. O sırada çevredeki 3 kişinin, yanan daireyi arkalarına alarak selfie çektikleri görüldü.
Yangın, Ataşehir Ferhat Paşa Mahallesi Yeditepe Caddesinde 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde ısıtıcı sobanın yere düşmesinden kaynaklı bir yangın çıktı. Daire içerisinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede dairenin bir bölümünü tamamen sardı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören ev sakinleri ve mahalleli halkı durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının çıktığı yere çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekipler alevleri yangın büyümeden söndürdü. Yangın sırasında 3 kişinin yanan daireyi arkalarına alarak selfie çekilmesi ise ilginç anlara sahne olurken, binada mahsur kalan kişilerin gazetecilere el sallaması kameralara yansıdı. Binada dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.
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