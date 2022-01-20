https://tr.sputniknews.com/20220120/avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagarde-enflasyon-2022de-kademeli-olarak-gerileyecek-1052952327.html

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Enflasyon 2022'de kademeli olarak gerileyecek

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Enflasyon 2022'de kademeli olarak gerileyecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun tedarik darboğazlarının hafiflemesiyle bu yıl kademeli olarak düşeceğini... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T19:53+0300

2022-01-20T19:53+0300

2022-01-20T19:56+0300

ekonomi

avrupa

avrupa merkez bankası

enflasyon

euro bölgesi

fed

avrupa merkez bankası (ecb)

kovid-19

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB politikaları, enflasyon ve Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.France Inter radyosunda soruları yanıtlayan Lagarde, Kovid-19salgınının neden olduğu tedarik zinciri sorunlarına ilişkin bazı istikrar işaretlerini gördüklerini bildirdi.Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana yönlendiricisi artan enerji fiyatları ve tedarik darboğazlarının da hafiflemesini beklediklerini anlatan Lagarde, "Bu (fiyatlar) 2022'de istikrar kazanacak ve kademeli olarak düşecektir" dedi.Artan enflasyon baskılarına karşı ECB’nin politikası sorulduğunda Lagarde, Euro Bölgesi'nin ABD ekonomisinden farklı bir durumda olduğunu da belirterek, ECB'nin Fed ile aynı şekilde hareket etmesi için hiçbir neden olmadığını söyledi.'Bizim, Fed'in yapacağı öngörülen şekilde hızla hareket etmemize gerek yok'Lagarde, "ABD ekonomisinin toparlanma döngüsü Avrupa'nın önünde. Bu nedenle bizim, Fed'in yapacağı öngörülen şekilde hızla hareket etmemize gerek yok” değerlendirmesinde bulundu.ECB Başkanı Lagarde, fiyat artışlarına para politikası önlemleriyle tepki vermeye hazır olduklarını da vurguladı.Euro Bölgesi'nde mevcut yüksek enflasyon seviyesine rağmen, Lagarde, faiz oranlarında hızlı bir dönüşün söz konusu olmadığı sinyalini de verdi.Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi Almanya'da 10 yıllık tahvillerin 2019'dan bu yana ilk kez yüzde 0'ın üzerine çıkmasıyla ilgili olarak da Lagarde, “Tahvil getirileri tekrar yükselirse, bu ekonominin temelleri gelişiyor anlamına gelir” diye konuştu.Öte yandan, Euro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Enflasyonun, ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalması dikkati çekiyor.

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avrupa, avrupa merkez bankası, enflasyon, euro bölgesi, fed, avrupa merkez bankası (ecb), kovid-19