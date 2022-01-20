https://tr.sputniknews.com/20220120/avusturya-parlamentosundan-zorunlu-kovid-19-asisina-onay-1052957114.html

Avusturya Parlamentosu’ndan zorunlu Kovid-19 aşısına onay

Avusturya Parlamentosu’ndan zorunlu Kovid-19 aşısına onay

Avusturya Parlamentosu’nda yapılan oylamada, 33 hayır oya karşılık 137 oyla ülkede Covid-19’a karşı aşı zorunlu hale getirildi. Uygulamanın 1 Şubat’tan... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T22:51+0300

2022-01-20T22:51+0300

2022-01-20T22:51+0300

koronavirüs

ab

avusturya

kovid-19

aşı karşıtlığı

aşı zorunluluğu

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Avusturya, Kovid-19'a karşı aşı zorunluluğu getiren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu. Avusturya Parlamentosu'nda bugün yapılan oylamada, Kovid-19'a karşı aşı zorunluluğu 33 hayır oyuna karşı 137 evet oyuyla kabul edildi.Aşı zorunluluğun parlamentoda kabul edilmesinin ardından uygulamanın 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Aşının, 18 yaşından küçükler, hamileler ve tıbbi muafiyeti olanlar dışında 18 yaş üstü herkes için zorunlu olduğu ifade edildi.Aşı zorunluluğu ile ilgili yasa, geçtiğimiz pazartesi günü parlamentonun sağlık komisyonu tarafından onaylanmıştı.Avusturya Başbakanı Karl Nehammer oylamadan önce basına verdiği demeçte, “Aşı, toplumumuzun kalıcı ve sürekli bir özgürlüğe ulaşması için bir fırsattır, çünkü virüs bizi daha fazla kısıtlayamaz” dedi.Avusturya Özgürlük Partisi (FPOe) lideri Herbert Kickl ise yaptığı açıklamada, aşı zorunluluğu ile ilgili yasaya karşı çıkarak, yasanın “Avusturya’da totaliterliğe giden yolu açtığını” iddia ederek, yeni yasayı hiçe sayarak aşılamayı reddetmeye devam edeceğine belirtti.Yasaya uymayanlar para cezasıyla karşı karşıya Yasaya uymayanlara 15 Mart'a kadar para cezası kesilmeyeceği, bu süreçte yeni yasa ve aşıların koruyucu etkisi hakkında vatandaşların bilgilendirileceği belirtildi. 15 Mart’tan itibaren ise yasayı ihlal edenlere 3 bin 600 euroya kadar para cezası kesilebilecek.Avusturya'da salgının başından bu yana 1 milyon 503 bin 668 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 13 bin 956 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Avusturya'da nüfusun yaklaşık yüzde 75’i en az bir doz, yüzde 72’si ise Kovid-19'a karşı tam aşılı olduğu belirtildi.

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ab, avusturya, kovid-19, aşı karşıtlığı, aşı zorunluluğu