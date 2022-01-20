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Sağlık Bakanı Koca: BioNTech üzerine Turkovac çalışmasını başlatacağız, dünyada ilk olacak
Sağlık Bakanı Koca: BioNTech üzerine Turkovac çalışmasını başlatacağız, dünyada ilk olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
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fahrettin koca
turkovac
koronavirüs
biontech
koronavirüs
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Bakan Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Pazartesi başlayacak'Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarındaki son duruma ilişkin soruya yanıt veren Koca, "2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. Hastadaki antikor değişimini gözlemleyeceğiz. Pazartesi günü başlayacak çalışma. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif Aşı çalışması dünyada ilk olacak" diye konuştu.
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fahrettin koca, turkovac, biontech , koronavirüs, koronavirüs aşısı

Sağlık Bakanı Koca: BioNTech üzerine Turkovac çalışmasını başlatacağız, dünyada ilk olacak

12:15 20.01.2022 (güncellendi: 12:24 20.01.2022)
© İHA / UTKU ŞİMŞEK FAHRETTİN KOCA
FAHRETTİN KOCA - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA / UTKU ŞİMŞEK
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak" dedi.
Bakan Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Pazartesi başlayacak'

Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarındaki son duruma ilişkin soruya yanıt veren Koca, "2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. Hastadaki antikor değişimini gözlemleyeceğiz. Pazartesi günü başlayacak çalışma. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif Aşı çalışması dünyada ilk olacak" diye konuştu.
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