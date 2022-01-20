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Bakan Koca'dan Eskişehirspor'a 'Turkovac' teşekkürü
Bakan Koca'dan Eskişehirspor'a 'Turkovac' teşekkürü
Eskişehirspor’un yerli aşı Turkovac’ı forma arkasına yazdırmasının ardından Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya üzerinden kulübe teşekkür etti. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T23:11+0300
2022-01-20T23:11+0300
türkiye
eskişehirspor
fahrettin koca
forma
koronavirüs aşısı
turkovac
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Formanın sırt kısmına reklam alamadıklarını belirten Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, reklam alanında yerli aşı Turkovac isminin yer alacağını duyurarak, formanın fotoğrafını paylaştı.Bu kapsamda sosyal medya üzerinden Eskişehirspor’a teşekkür eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Eskişehirspor, Turkovac’ı arkasına aldı. Forma sırtına koydukları Turkovac tanıtımıyla aşı kampanyamıza güç veren Eskişehirspor Kulübü'ne teşekkür ediyor, tüm maçlarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220120/bakan-koca-biontech-uzerine-turkovac-calismasini-baslatacagiz-dunyada-ilk-olacak-1052931709.html
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eskişehirspor, fahrettin koca, forma, koronavirüs aşısı, turkovac

Bakan Koca'dan Eskişehirspor'a 'Turkovac' teşekkürü

23:11 20.01.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Eskişehirspor’un yerli aşı Turkovac’ı forma arkasına yazdırmasının ardından Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya üzerinden kulübe teşekkür etti.
Formanın sırt kısmına reklam alamadıklarını belirten Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, reklam alanında yerli aşı Turkovac isminin yer alacağını duyurarak, formanın fotoğrafını paylaştı.
Bu kapsamda sosyal medya üzerinden Eskişehirspor’a teşekkür eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Eskişehirspor, Turkovac’ı arkasına aldı. Forma sırtına koydukları Turkovac tanıtımıyla aşı kampanyamıza güç veren Eskişehirspor Kulübü'ne teşekkür ediyor, tüm maçlarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
FAHRETTİN KOCA - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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Sağlık Bakanı Koca: BioNTech üzerine Turkovac çalışmasını başlatacağız, dünyada ilk olacak
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