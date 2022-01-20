Bakan Koca'dan Eskişehirspor'a 'Turkovac' teşekkürü

Bu kapsamda sosyal medya üzerinden Eskişehirspor’a teşekkür eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Eskişehirspor, Turkovac’ı arkasına aldı. Forma sırtına koydukları Turkovac tanıtımıyla aşı kampanyamıza güç veren Eskişehirspor Kulübü'ne teşekkür ediyor, tüm maçlarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.