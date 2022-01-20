https://tr.sputniknews.com/20220120/belarus-lideri-lukasenko-omicronu-ayakta-gecirdim-1052958634.html
Belarus lideri Lukaşenko: Omicron’u ayakta geçirdim
Belarus lideri Lukaşenko: Omicron’u ayakta geçirdim
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun bu yakınlarda Omicron varyantına yakalandığını ve Kovid-19’u ayakta geçirdiğini anlattığı öğrenildi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T23:38+0300
2022-01-20T23:38+0300
2022-01-20T23:38+0300
koronavirüs
belarus
aleksandr lukaşenko
koronavirüs
kovid-19
varyant
omicron
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Federasyonu’na bağlı Tuva Cumhuriyeti’nin lideri Vladislav Hovalıg ile Minsk’te yaptığı görüşmede bu yakınlarda Omicron varyantına yakalandığını ve Kovid-19’u ayakta geçirdiğini anlattı.Belta haber ajansının aktardığına göre Lukaşenko, “Bu Omicron’un tamamen farklı bir virüs olduğunu görüyoruz. Muhtemelen her zamanki gribe dönüştüğünden şüpheleniyorum. Bunları, bu Omicron’u ikinci kez geçiren biri olarak söylüyorum. Pnömoniye neden olmuyor. Örneğin ben ayakta geçirdim ve bunun en sonunda test yaptıklarında farkına vardım” diye konuştu.Rusya’da kabul gören Kovid-19 ile çalışmalardaki yaklaşımdan övgü ile bahseden Lukaşenko, şöyle devam etti: “Rusya’da doğru yoldalar. Çoğunlukla ayakta tedavi ediliyor. İnsanlar bu virüse yakalandıklarında eskisi gibi geçirmiyor. Elbette yaşlı insanlar da, virüslere yakalanma eğiliminde olan insanlar da var. Bu kişilerde kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, onkoloji, astım gibi hastalıklar söz konusu. Elbette ki dikkatli olunmalı. Ama çok fazla endişelenmeye gerek yok, sadece yaşamalı.”Lukaşenko Temmuz 2020’de koronavirüse yakalandığını ve hastalığı ‘ayakta’, semptomsuz olarak geçirdiğini açıklamıştı. Birkaç gün sonra ise hastalığın kendisine kasten bulaştırıldığını ve bu konuda soruşturma yapıldığını söylemişti.Belarus lideri Aralık 2020'de tekrar hastalanmayacağından emin olduğunu ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211229/belarusta-ilk-kez-omicron-varyanti-tespit-edildi-1052236269.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron
Belarus lideri Lukaşenko: Omicron’u ayakta geçirdim
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun bu yakınlarda Omicron varyantına yakalandığını ve Kovid-19’u ayakta geçirdiğini anlattığı öğrenildi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Federasyonu’na bağlı Tuva Cumhuriyeti’nin lideri Vladislav Hovalıg ile Minsk’te yaptığı görüşmede bu yakınlarda Omicron varyantına yakalandığını ve Kovid-19’u ayakta geçirdiğini anlattı.
Belta haber ajansının aktardığına göre Lukaşenko, “Bu Omicron’un tamamen farklı bir virüs olduğunu görüyoruz. Muhtemelen her zamanki gribe dönüştüğünden şüpheleniyorum. Bunları, bu Omicron’u ikinci kez geçiren biri olarak söylüyorum. Pnömoniye neden olmuyor. Örneğin ben ayakta geçirdim ve bunun en sonunda test yaptıklarında farkına vardım” diye konuştu.
Rusya’da kabul gören Kovid-19 ile çalışmalardaki yaklaşımdan övgü ile bahseden Lukaşenko, şöyle devam etti: “Rusya’da doğru yoldalar. Çoğunlukla ayakta tedavi ediliyor. İnsanlar bu virüse yakalandıklarında eskisi gibi geçirmiyor. Elbette yaşlı insanlar da, virüslere yakalanma eğiliminde olan insanlar da var. Bu kişilerde kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, onkoloji, astım gibi hastalıklar söz konusu. Elbette ki dikkatli olunmalı. Ama çok fazla endişelenmeye gerek yok, sadece yaşamalı.”
Lukaşenko Temmuz 2020’de koronavirüse yakalandığını ve hastalığı ‘ayakta’, semptomsuz olarak geçirdiğini açıklamıştı. Birkaç gün sonra ise hastalığın kendisine kasten bulaştırıldığını ve bu konuda soruşturma yapıldığını söylemişti.
Belarus lideri Aralık 2020'de tekrar hastalanmayacağından emin olduğunu ifade etmişti.