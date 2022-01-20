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Biden: Bana kalırsa Putin Ukrayna'yı istila edecek
Biden: Bana kalırsa Putin Ukrayna'yı istila edecek
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarında Rusya'yı hedef alarak, "(Rusya Devlet Başkanı) Putin, Ukrayna işler kızışırsa uygulanacak... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
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joe biden
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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joe biden, abd, rusya, ukrayna, nato

Biden: Bana kalırsa Putin Ukrayna'yı istila edecek

00:42 20.01.2022 (güncellendi: 01:20 20.01.2022)
© REUTERS / Kevin LamarqueABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarında Rusya'yı hedef alarak, "(Rusya Devlet Başkanı) Putin, Ukrayna işler kızışırsa uygulanacak yaptırımları daha görmedi" diyerek, 'Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini düşündüğünü' söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Şüphesiz geçen seneden daha iyi durumdayız, ABD bir daha kapanmaya gitmeyecek.
(Rusya Devlet Başkanı) Putin, Ukrayna işler kızışırsa uygulanacak yaptırımları daha görmedi.
Putin'in Ukrayna ile topyekun bir savaş istemediğini düşünüyorum, bunun aksi pahalıya mal olur.
Rusya, Ukrayna'yı işgal etme kararı alması felakete zemin hazırlar.
Bana kalırsa Putin Ukrayna'yı istila edecek.
Ukrayna'nın işgali durumunda Rus bankaları dolarla işlem yapamayacak.
Putin ile birbirimizi anlama konusunda herhangi bir sorunumuz yok.
Putin, Çin ile Batı arasındaki dünyada yerini bulmaya çalışıyor.
ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini kaldırıp kaldırmayacağı henüz net değil, Ticaret Temsilcim konu üzerinde çalışıyor.
İran ile müzakerelerde henüz pes etme zamanı değil, bazı ilerlemeler kaydedildi.
NATO bünyesinde, Rusya'nın Ukrayna'daki olası bir eyleminde hangi ülkelerin ne yapmayı istediğine dair nüanslar mevcut.
Rusya'ya dolar işlemleriyle ilgili yaptırımların uygulanmasının biz ve Avrupa üzerinde olumsuz etkileri olacak.
ABD, Putin'in NATO'nun Ukrayna'daki stratejik silahlarının sınırlandırılması talebi üzerinde çalışabilir.
Ukrayna'nın yakın vadede NATO'ya girme ihtimali, demokrasi konusunda daha fazla gayret göstermelerine bağlı değil.
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