Biden: Bana kalırsa Putin Ukrayna'yı istila edecek

Şüphesiz geçen seneden daha iyi durumdayız, ABD bir daha kapanmaya gitmeyecek. Şüphesiz geçen seneden daha iyi durumdayız, ABD bir daha kapanmaya gitmeyecek.

(Rusya Devlet Başkanı) Putin, Ukrayna işler kızışırsa uygulanacak yaptırımları daha görmedi. (Rusya Devlet Başkanı) Putin, Ukrayna işler kızışırsa uygulanacak yaptırımları daha görmedi.

Putin'in Ukrayna ile topyekun bir savaş istemediğini düşünüyorum, bunun aksi pahalıya mal olur. Putin'in Ukrayna ile topyekun bir savaş istemediğini düşünüyorum, bunun aksi pahalıya mal olur.

Rusya, Ukrayna'yı işgal etme kararı alması felakete zemin hazırlar. Rusya, Ukrayna'yı işgal etme kararı alması felakete zemin hazırlar.

Bana kalırsa Putin Ukrayna'yı istila edecek. Bana kalırsa Putin Ukrayna'yı istila edecek.

Ukrayna'nın işgali durumunda Rus bankaları dolarla işlem yapamayacak. Ukrayna'nın işgali durumunda Rus bankaları dolarla işlem yapamayacak.

Putin ile birbirimizi anlama konusunda herhangi bir sorunumuz yok. Putin ile birbirimizi anlama konusunda herhangi bir sorunumuz yok.

Putin, Çin ile Batı arasındaki dünyada yerini bulmaya çalışıyor. Putin, Çin ile Batı arasındaki dünyada yerini bulmaya çalışıyor.

ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini kaldırıp kaldırmayacağı henüz net değil, Ticaret Temsilcim konu üzerinde çalışıyor. ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini kaldırıp kaldırmayacağı henüz net değil, Ticaret Temsilcim konu üzerinde çalışıyor.

İran ile müzakerelerde henüz pes etme zamanı değil, bazı ilerlemeler kaydedildi. İran ile müzakerelerde henüz pes etme zamanı değil, bazı ilerlemeler kaydedildi.

NATO bünyesinde, Rusya'nın Ukrayna'daki olası bir eyleminde hangi ülkelerin ne yapmayı istediğine dair nüanslar mevcut. NATO bünyesinde, Rusya'nın Ukrayna'daki olası bir eyleminde hangi ülkelerin ne yapmayı istediğine dair nüanslar mevcut.

Rusya'ya dolar işlemleriyle ilgili yaptırımların uygulanmasının biz ve Avrupa üzerinde olumsuz etkileri olacak. Rusya'ya dolar işlemleriyle ilgili yaptırımların uygulanmasının biz ve Avrupa üzerinde olumsuz etkileri olacak.

ABD, Putin'in NATO'nun Ukrayna'daki stratejik silahlarının sınırlandırılması talebi üzerinde çalışabilir. ABD, Putin'in NATO'nun Ukrayna'daki stratejik silahlarının sınırlandırılması talebi üzerinde çalışabilir.