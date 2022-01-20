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Bilecik'te rüşvet aldığı öne sürülen Belediye Başkan Danışmanı görevden alındı
Bilecik'te rüşvet aldığı öne sürülen Belediye Başkan Danışmanı görevden alındı
Bilecik'te Belediye Başkanı Semih Şahin, 200 bin dolar rüşvet alırken yakalandığı öne sürülen Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve başkan danışmanı Selçuk Erdağı'nın... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T20:24+0300
2022-01-20T20:24+0300
dolar
bilecik
rüşvet
semih şahin
selçuk erdağı
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Bilecik'te bir müteahhit, Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. isimli firmanın Genel Müdürü ve Başkan Semih Şahin'in danışmanı olan Selçuk Erdağı'nın kendisinden rüşvet istediğini öne sürerek polise başvurdu. Müteahhit, Erdağı'nın kendisinden işlemlerini takip etme karşılığında 130 bin dolar senet ile 200 bin dolar nakit istediğini söyledi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında para alışverişinin yapılacağı Bilecik Belediyesi çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Dün akşam saat 19.30 sıralarında belediye binasındaki odayı basan polis ekiplerinin, Erdağı'nı rüşvet alırken suçüstü yakaladığı öne sürüldü.Erdağ'ın odasında önceden seri numarası alınmış 200 bin dolar ele geçirildiği iddia edildi. Yaklaşık 3 saat süren işlemlerin ardından Erdağı, belediye binasından elleri önden kelepçeli çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Erdağı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili bazı belediye encümen ve meclis üyelerinin de ifadelerine başvurulduğu belirtildi.‘İstikrarımızın zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz'Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de Selçuk Erdağı'nın görevden alındığını açıkladı. Şahin, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:CHP'li Tüzün: Soruşturma bittiği zaman Bilecik halkına en doğru bilgiyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasınCHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar ise rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve netleşmesinin ardından parti olarak açıklama yapacaklarını söyledi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de soruşturmanın sürdüğünü hatırlatarak "Bilecik Belediyesi’nde düzenlenen operasyon sonrasında açılan soruşturma devam etmektedir. Devam eden soruşturma çerçevesinde bilgi kirliliği olmaması adına gerekli açıklamalarımızı yapabilmemiz için soruşturmanın bitmesi gerekmektedir. Soruşturma bittiği zaman Bilecik halkına en doğru bilgiyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220120/rusvet-alirken-yakalandigi-iddia-edilen-danisman-emniyette-1052916289.html
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dolar, bilecik, rüşvet, semih şahin, selçuk erdağı

Bilecik'te rüşvet aldığı öne sürülen Belediye Başkan Danışmanı görevden alındı

20:24 20.01.2022
© İHA / CEM KAAN TOKABilecik'te rüşvet alırken suçüstü yakalanan Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı adliyeye sevk edildi.
Bilecik'te rüşvet alırken suçüstü yakalanan Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA / CEM KAAN TOKA
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Bilecik'te Belediye Başkanı Semih Şahin, 200 bin dolar rüşvet alırken yakalandığı öne sürülen Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve başkan danışmanı Selçuk Erdağı'nın görevden alındığını açıkladı.
Bilecik'te bir müteahhit, Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. isimli firmanın Genel Müdürü ve Başkan Semih Şahin'in danışmanı olan Selçuk Erdağı'nın kendisinden rüşvet istediğini öne sürerek polise başvurdu.
Müteahhit, Erdağı'nın kendisinden işlemlerini takip etme karşılığında 130 bin dolar senet ile 200 bin dolar nakit istediğini söyledi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında para alışverişinin yapılacağı Bilecik Belediyesi çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Dün akşam saat 19.30 sıralarında belediye binasındaki odayı basan polis ekiplerinin, Erdağı'nı rüşvet alırken suçüstü yakaladığı öne sürüldü.
Erdağ'ın odasında önceden seri numarası alınmış 200 bin dolar ele geçirildiği iddia edildi. Yaklaşık 3 saat süren işlemlerin ardından Erdağı, belediye binasından elleri önden kelepçeli çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Erdağı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili bazı belediye encümen ve meclis üyelerinin de ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

‘İstikrarımızın zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz'

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de Selçuk Erdağı'nın görevden alındığını açıkladı. Şahin, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"19 Ocak 2022 Çarşamba akşamı, belediyemiz iştiraki olan Kayı A.Ş'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Selçuk Erdağı, belediye binasına gelen emniyet mensuplarınca gözaltına alınarak, halen ifadesi alınmak üzere bekletildiği Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştür. Bu soruşturmayı siyasi bir hamleye dönüştürüp belediyemize ve hizmetlerine yönelik saldırıya çevirmek isteyenlerin ellerini ovuşturduğunu görüyor, duyuyoruz. Bilecik Belediyesi olarak elde edilen kazanımlarımızın, güvenin ve siyasi istikrarımızın zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Suç varsa, suçu işleyen kim olursa olsun gereğini yapacağımızdan ve hiçbir yasa dışı faaliyetin arkasında durmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı tarafımca görevinden alınmıştır. Soruşturmayı yürüten yetkili kurumlara gereken desteği verdiğimizi, süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

CHP'li Tüzün: Soruşturma bittiği zaman Bilecik halkına en doğru bilgiyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın

CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar ise rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve netleşmesinin ardından parti olarak açıklama yapacaklarını söyledi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de soruşturmanın sürdüğünü hatırlatarak "Bilecik Belediyesi’nde düzenlenen operasyon sonrasında açılan soruşturma devam etmektedir. Devam eden soruşturma çerçevesinde bilgi kirliliği olmaması adına gerekli açıklamalarımızı yapabilmemiz için soruşturmanın bitmesi gerekmektedir. Soruşturma bittiği zaman Bilecik halkına en doğru bilgiyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
TÜRKİYE
Rüşvet alırken yakalandığı iddia edilen danışman emniyette
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