https://tr.sputniknews.com/20220120/bilecikte-rusvet-aldigi-one-surulen-belediye-baskan-danismani-gorevden-alindi-1052952778.html

Bilecik'te rüşvet aldığı öne sürülen Belediye Başkan Danışmanı görevden alındı

Bilecik'te rüşvet aldığı öne sürülen Belediye Başkan Danışmanı görevden alındı

Bilecik'te Belediye Başkanı Semih Şahin, 200 bin dolar rüşvet alırken yakalandığı öne sürülen Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve başkan danışmanı Selçuk Erdağı'nın... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T20:24+0300

2022-01-20T20:24+0300

2022-01-20T20:24+0300

dolar

bilecik

rüşvet

semih şahin

selçuk erdağı

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Bilecik'te bir müteahhit, Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. isimli firmanın Genel Müdürü ve Başkan Semih Şahin'in danışmanı olan Selçuk Erdağı'nın kendisinden rüşvet istediğini öne sürerek polise başvurdu. Müteahhit, Erdağı'nın kendisinden işlemlerini takip etme karşılığında 130 bin dolar senet ile 200 bin dolar nakit istediğini söyledi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında para alışverişinin yapılacağı Bilecik Belediyesi çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Dün akşam saat 19.30 sıralarında belediye binasındaki odayı basan polis ekiplerinin, Erdağı'nı rüşvet alırken suçüstü yakaladığı öne sürüldü.Erdağ'ın odasında önceden seri numarası alınmış 200 bin dolar ele geçirildiği iddia edildi. Yaklaşık 3 saat süren işlemlerin ardından Erdağı, belediye binasından elleri önden kelepçeli çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Erdağı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili bazı belediye encümen ve meclis üyelerinin de ifadelerine başvurulduğu belirtildi.‘İstikrarımızın zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz'Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de Selçuk Erdağı'nın görevden alındığını açıkladı. Şahin, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:CHP'li Tüzün: Soruşturma bittiği zaman Bilecik halkına en doğru bilgiyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasınCHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar ise rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve netleşmesinin ardından parti olarak açıklama yapacaklarını söyledi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de soruşturmanın sürdüğünü hatırlatarak "Bilecik Belediyesi’nde düzenlenen operasyon sonrasında açılan soruşturma devam etmektedir. Devam eden soruşturma çerçevesinde bilgi kirliliği olmaması adına gerekli açıklamalarımızı yapabilmemiz için soruşturmanın bitmesi gerekmektedir. Soruşturma bittiği zaman Bilecik halkına en doğru bilgiyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220120/rusvet-alirken-yakalandigi-iddia-edilen-danisman-emniyette-1052916289.html

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dolar, bilecik, rüşvet, semih şahin, selçuk erdağı