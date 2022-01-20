Bilecik'te rüşvet aldığı öne sürülen Belediye Başkan Danışmanı tutuklandı

Dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda seri numaraları belli 200 bin doları aldığı sırada suçüstü yakalandığı iddia edilen Selçuk E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.Selçuk Erdağı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bilecik'te rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandığı öne sürülen Belediye Başkan Danışmanı ve belediye iştiraki firmanın yönetim kurulu başkanı Selçuk Erdağı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda seri numaraları belli 200 bin doları aldığı sırada suçüstü yakalandığı iddia edilen Selçuk E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.