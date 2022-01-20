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Bilecik'te rüşvet aldığı öne sürülen Belediye Başkan Danışmanı tutuklandı
Bilecik'te rüşvet aldığı öne sürülen Belediye Başkan Danışmanı tutuklandı
Bilecik'te rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandığı öne sürülen Belediye Başkan Danışmanı ve belediye iştiraki firmanın yönetim kurulu başkanı Selçuk Erdağı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T22:23+0300
2022-01-20T22:23+0300
türkiye
bilecik
belediye
başkan
selçuk erdağı
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Dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda seri numaraları belli 200 bin doları aldığı sırada suçüstü yakalandığı iddia edilen Selçuk E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.Selçuk Erdağı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220120/bilecikte-rusvet-aldigi-one-surulen-belediye-baskan-danismani-gorevden-alindi-1052952778.html
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bilecik, belediye, başkan, selçuk erdağı

Bilecik'te rüşvet aldığı öne sürülen Belediye Başkan Danışmanı tutuklandı

22:23 20.01.2022
© AABilecik'te rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanan belediye iştiraki firmanın yönetim kurulu başkanı Selçuk Y, adliyeye sevk edildi.
Bilecik'te rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanan belediye iştiraki firmanın yönetim kurulu başkanı Selçuk Y, adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Bilecik'te rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandığı öne sürülen Belediye Başkan Danışmanı ve belediye iştiraki firmanın yönetim kurulu başkanı Selçuk Erdağı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda seri numaraları belli 200 bin doları aldığı sırada suçüstü yakalandığı iddia edilen Selçuk E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.
Selçuk Erdağı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bilecik'te rüşvet alırken suçüstü yakalanan Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
Bilecik'te rüşvet aldığı öne sürülen Belediye Başkan Danışmanı görevden alındı
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