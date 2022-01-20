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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Sömestir'de vaka sayıları pik yapacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Sömestir'de vaka sayıları pik yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sömestir tatilinde yapılacak seyahatlerle birlikte Omicron varyantının baskın varyant haline geleceğini... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T13:12+0300
2022-01-20T13:12+0300
koronavirüs
sömestr tatili
koronavirüs
koronavirüs aşısı
alper şener
omicron
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Omicron varyantının yaygınlığı, sömestir tatilinde seyahat edilmesi ile bulaşın artma riskinin arttığını belirtti.Sömestir tatili ile birlikte, özellikle kalabalık taşıma araçları ile seyahatin, Omicron varyantını daha da yaygınlaştıracağını belirten Şener, Şubat ayı içerisinde Omicron'un baskın varyanta dönüşeceği ve vaka sayılarının pik yapacağını öngördüklerini söyledi. Vatandaşların Omicron'dan korunmak için bireysel araçlarıyla seyahat etmelerini, maske, mesafe ve hijyen önlemlerini göz ardı etmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Şener, üçüncü doz aşı için de zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı. "Büyük risk içeriyor" Kalabalık seyahatlerin büyük risk içerdiğini ifade eden Şener, "Her tatil döneminde bu riski yaşıyoruz; daha önceki varyantlarda da karşı karşıya kaldık. Omicron varyantı bulaşıcılığı en riskli varyantlardan bir tanesi. Özellikle otobüs, uçak, tren gibi kalabalık seyahatlerde bulaş, şehirden şehire taşınma anlamında büyük risk içeriyor. Bunu engellemek ne yazık ki mümkün değil. Ancak belli yöntemlerle geciktirmek ya da azaltmak mümkün. İnsanların bireysel araçlarıyla seyahat etmesi daha akılcı olabilir. Onun dışında seyahatlerde kişisel önlemlerimizi almak, maske, mesafe ve hijyen önlemlerini almak gerekir. Omicron varyantının bulaşıcılığı da göz önüne alındığı zaman, toplu seyahatlerde özellikle N-95 tipi maske kullanmak gerekir. Standart cerrahi maskeler bu tip kalabalık ortamlarda yetersiz kalıyor" dedi. "Pik vakaya ulaşma potansiyelimiz yüksek" Omicron varyantının sömestir tatilinde baskın varyant olacağını ve vaka sayılarının bu dönemde pik yapacağını söyleyen Şener, "Tatil dönemlerinde özellikle şehirler arası seyahatin sıklaştığı dönemlerde Omicron varyantının daha da yayılması beklenmektedir. Daha önce diğer varyantlarda da gördük; önce İstanbul ardından diğer büyük şehirler ve daha sonra da Anadolu'ya yayıldı. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Omicron varyantı sahada yarı yarıya baskın. Bu Şubat tatili periyodunda Omicron varyantı baskın varyant haline dönüşecektir. Daha az Delta ve Delta Plus, daha çok Omicron varyantı ile karşılaşacağımızı ön görüyoruz. Zaten kısa dönemdeki hesaplamalara bakıldığı zaman bu dönem içerisinde pik vakaya ulaşma potansiyelimiz yüksek. Bu pik vakaya ulaşmayı geciktirmek de alabileceğimiz önlemlerle mümkün" açıklamasında bulundu. "Üçüncü doz aşı için zaman kaybetmeyin"Önlemlerin göz ardı edilmemesi gerektiğinin de altını çizen Şener, "Salgının başından beri önlemlerimiz çok fazla değişmedi. Bu önlemler değişmediği için aslında işimiz kolay. Omicron varyantı da diğer varyantlarda olduğu gibi maskeden kaçamıyor. Mesafe bunun için yeterli. Maske, mesafe ve el hijyeni üçlemesinden kaçınmamamız lazım. Bireysel korunma ve toplumsal yaygınlaşmayı engelleme anlamında da aşılanmaya dikkat etmek lazım. Çift doz aşınızı olduysanız ve üçüncü doz için bekliyorsanız hiç beklemeyin. Omicron varyantı sizi bulmadan bir an önce aşınızı olun" ifadelerine yer verdi.
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sömestr tatili, koronavirüs, koronavirüs aşısı, alper şener, omicron

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Sömestir'de vaka sayıları pik yapacak

13:12 20.01.2022
© AFP 2021 / YASIN AKGULİstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs
İstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021 / YASIN AKGUL
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sömestir tatilinde yapılacak seyahatlerle birlikte Omicron varyantının baskın varyant haline geleceğini ve pik seviyesini yakalayacağını öngördüklerini söyledi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Omicron varyantının yaygınlığı, sömestir tatilinde seyahat edilmesi ile bulaşın artma riskinin arttığını belirtti.
Sömestir tatili ile birlikte, özellikle kalabalık taşıma araçları ile seyahatin, Omicron varyantını daha da yaygınlaştıracağını belirten Şener, Şubat ayı içerisinde Omicron'un baskın varyanta dönüşeceği ve vaka sayılarının pik yapacağını öngördüklerini söyledi. Vatandaşların Omicron'dan korunmak için bireysel araçlarıyla seyahat etmelerini, maske, mesafe ve hijyen önlemlerini göz ardı etmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Şener, üçüncü doz aşı için de zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Büyük risk içeriyor"

Kalabalık seyahatlerin büyük risk içerdiğini ifade eden Şener, "Her tatil döneminde bu riski yaşıyoruz; daha önceki varyantlarda da karşı karşıya kaldık. Omicron varyantı bulaşıcılığı en riskli varyantlardan bir tanesi. Özellikle otobüs, uçak, tren gibi kalabalık seyahatlerde bulaş, şehirden şehire taşınma anlamında büyük risk içeriyor. Bunu engellemek ne yazık ki mümkün değil. Ancak belli yöntemlerle geciktirmek ya da azaltmak mümkün. İnsanların bireysel araçlarıyla seyahat etmesi daha akılcı olabilir. Onun dışında seyahatlerde kişisel önlemlerimizi almak, maske, mesafe ve hijyen önlemlerini almak gerekir. Omicron varyantının bulaşıcılığı da göz önüne alındığı zaman, toplu seyahatlerde özellikle N-95 tipi maske kullanmak gerekir. Standart cerrahi maskeler bu tip kalabalık ortamlarda yetersiz kalıyor" dedi.

"Pik vakaya ulaşma potansiyelimiz yüksek"

Omicron varyantının sömestir tatilinde baskın varyant olacağını ve vaka sayılarının bu dönemde pik yapacağını söyleyen Şener, "Tatil dönemlerinde özellikle şehirler arası seyahatin sıklaştığı dönemlerde Omicron varyantının daha da yayılması beklenmektedir. Daha önce diğer varyantlarda da gördük; önce İstanbul ardından diğer büyük şehirler ve daha sonra da Anadolu'ya yayıldı. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Omicron varyantı sahada yarı yarıya baskın. Bu Şubat tatili periyodunda Omicron varyantı baskın varyant haline dönüşecektir. Daha az Delta ve Delta Plus, daha çok Omicron varyantı ile karşılaşacağımızı ön görüyoruz. Zaten kısa dönemdeki hesaplamalara bakıldığı zaman bu dönem içerisinde pik vakaya ulaşma potansiyelimiz yüksek. Bu pik vakaya ulaşmayı geciktirmek de alabileceğimiz önlemlerle mümkün" açıklamasında bulundu.

"Üçüncü doz aşı için zaman kaybetmeyin"

Önlemlerin göz ardı edilmemesi gerektiğinin de altını çizen Şener, "Salgının başından beri önlemlerimiz çok fazla değişmedi. Bu önlemler değişmediği için aslında işimiz kolay. Omicron varyantı da diğer varyantlarda olduğu gibi maskeden kaçamıyor. Mesafe bunun için yeterli. Maske, mesafe ve el hijyeni üçlemesinden kaçınmamamız lazım. Bireysel korunma ve toplumsal yaygınlaşmayı engelleme anlamında da aşılanmaya dikkat etmek lazım. Çift doz aşınızı olduysanız ve üçüncü doz için bekliyorsanız hiç beklemeyin. Omicron varyantı sizi bulmadan bir an önce aşınızı olun" ifadelerine yer verdi.
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