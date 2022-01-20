https://tr.sputniknews.com/20220120/bir-aracta-5-bin-su-kaplumbagasi-ele-gecirildi-1052929874.html

Bir araçta 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi

Bir araçta 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T11:45+0300

2022-01-20T11:45+0300

2022-01-20T11:45+0300

türkiye

sarp sınır kapısı

kaçak

kaçakçılık

su kaplumbağaları

kaplumbağa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052929683_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_5e4bc4a02632e1276d4d6fb277aa2522.jpg

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Gürcistan vatandaşı G.K’nin kullandığı otomobilde X-ray araması yapıldı.Arama hangarına sevk edilen ve detaylı şekilde incelenen aracın sağ yolcu koltuğunun önündeki ayak boşluğunda, arka koltuğunun üzerinde, arka koltuğun önündeki ayak boşluğunda, aracın bagaj kısmında ve aracın stepne boşluğunda olmak üzere kutuların içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 11 kutu içerisinde 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi. Şüpheli G.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220104/caretta-caretta-yuvasi-kumkoy-barakalarla-istila-edildi-sahil-savas-alanina-donmus-durumda--1052391569.html

türkiye

sarp sınır kapısı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sarp sınır kapısı, kaçak, kaçakçılık, su kaplumbağaları, kaplumbağa