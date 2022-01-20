https://tr.sputniknews.com/20220120/blinken-lavrov-ile-gorusmemiz-ukrayna-etrafindaki-gerilimi-dusurecek-1052956967.html
Blinken: Lavrov ile görüşmemiz Ukrayna etrafındaki gerilimi düşürecek
Blinken: Lavrov ile görüşmemiz Ukrayna etrafındaki gerilimi düşürecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile yarın yapması planlanan görüşmeden iki ülke arasındaki tüm sorunlara çözüm beklemediğini, ancak... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T22:49+0300
2022-01-20T22:49+0300
2022-01-20T22:49+0300
dünya
abd
rusya
sergey lavrov
stephane dujarric
antony blinken
birleşmiş milletler (bm)
görüşme
gerilim
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken; Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla Berlin'de bir araya geldi Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yarın Cenevre’de yapacağı görüşmeden iki ülke arasındaki tüm sorunlara çözüm beklemediğini, ancak görüşmenin Ukrayna ile ilgili sorunun çözümünü yaklaştıracağından umutlu olduğunu dile getirdi.Blinken, “Zor konular bizi bekliyor. Bu konular hızlı bir şekilde çözülemez. Yarın Cenevre'de onları çözmemizi beklemiyorum. Ancak ortak anlayışımızı ilerletebiliriz ve bu, Ukrayna sınırlarına Rus askeri yığınağının azalmasıyla birleşince, önümüzdeki haftalarda bizi bu krizden uzaklaştırabilir” diye konuştu.BM: Görüşmenin gerilimi azaltmasını umuyoruzÖte yandan Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), dünyanın bu bölgesinde, askeri dahil her türlü gerilim tırmanma riskiyle ilgili derin endişelerini dile getirdi. Diyalog çağrısını sürdürüyor” dedi.Dujarric, "Yarın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında görüşme yapılacak ve biz, bu görüşmenin gerilimin azalmasına yol açmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.Bununla birlikte Kiev ve Batılı ülkeler son zamanlarda Rusya’nın Ukrayna sınırındaki ‘saldırgan eylemlerinin’ artışından endişe duyduklarını ifade ederken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın kendi topraklarında askeri birliklerini uygun gördüğü şekilde konuşlandırdığını, bunun hiç kimse için tehdit oluşturmadığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220120/biden-putin-ukraynada-isler-kizisirsa-uygulanacak-yaptirimlari-daha-gormedi-1052916395.html
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abd, rusya, sergey lavrov, stephane dujarric, antony blinken, birleşmiş milletler (bm), görüşme, gerilim
Blinken: Lavrov ile görüşmemiz Ukrayna etrafındaki gerilimi düşürecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile yarın yapması planlanan görüşmeden iki ülke arasındaki tüm sorunlara çözüm beklemediğini, ancak görüşmenin Ukrayna ile ilgili sorunun çözümünü yaklaştırmasını umduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken; Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla Berlin'de bir araya geldi
Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yarın Cenevre’de yapacağı görüşmeden iki ülke arasındaki tüm sorunlara çözüm beklemediğini, ancak görüşmenin Ukrayna ile ilgili sorunun çözümünü yaklaştıracağından umutlu olduğunu dile getirdi.
Blinken, “Zor konular bizi bekliyor. Bu konular hızlı bir şekilde çözülemez. Yarın Cenevre'de onları çözmemizi beklemiyorum. Ancak ortak anlayışımızı ilerletebiliriz ve bu, Ukrayna sınırlarına Rus askeri yığınağının azalmasıyla birleşince, önümüzdeki haftalarda bizi bu krizden uzaklaştırabilir” diye konuştu.
BM: Görüşmenin gerilimi azaltmasını umuyoruz
Öte yandan Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), dünyanın bu bölgesinde, askeri dahil her türlü gerilim tırmanma riskiyle ilgili derin endişelerini dile getirdi. Diyalog çağrısını sürdürüyor” dedi.
Dujarric, "Yarın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında görüşme yapılacak ve biz, bu görüşmenin gerilimin azalmasına yol açmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.
Bununla birlikte Kiev ve Batılı ülkeler son zamanlarda Rusya’nın Ukrayna sınırındaki ‘saldırgan eylemlerinin’ artışından endişe duyduklarını ifade ederken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın kendi topraklarında askeri birliklerini uygun gördüğü şekilde konuşlandırdığını, bunun hiç kimse için tehdit oluşturmadığını açıklamıştı.