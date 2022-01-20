https://tr.sputniknews.com/20220120/bogazici-universitesinde-3-dekan-gorevden-alindi-1052921211.html

Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültesi dekanları, YÖK kararıyla görevden alındı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T05:12+0300

2022-01-20T05:12+0300

2022-01-20T05:12+0300

türkiye

boğaziçi üniversitesi

görevden alma

dekan

naci inci

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’u görevden aldı.Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri'nden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alındığı belirtilen kararın dekanlara elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı gönderilerek tebliğ edildiği belirtildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Boğaziçi Üniversitesi atanmış rektörü Prof. Dr. Naci İnci, bu akşamüstü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’a, Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten’e ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan’a elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı göndererek, 18.01.022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karara istinaden Dekanlık görevinden alındıklarını tebliğ etmiştir. Seçilerek göreve gelmiş olan dekanlarımızın görevden alınmasına dair basını ve kamuoyunu en kısa zamanda bilgilendireceğiz."

https://tr.sputniknews.com/20220110/bogazici-protestolarinda-bes-kisiye-yakalama-karari-1052588548.html

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boğaziçi üniversitesi, görevden alma, dekan, naci inci