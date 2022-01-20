Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220120/bogazici-universitesinde-3-dekan-gorevden-alindi-1052921211.html
Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan görevden alındı
Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan görevden alındı
Boğaziçi Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültesi dekanları, YÖK kararıyla görevden alındı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T05:12+0300
2022-01-20T05:12+0300
türkiye
boğaziçi üniversitesi
görevden alma
dekan
naci inci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1043758850_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_84e38fecdd1e399bc0d3a751199e63ea.jpg
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’u görevden aldı.Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri'nden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alındığı belirtilen kararın dekanlara elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı gönderilerek tebliğ edildiği belirtildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Boğaziçi Üniversitesi atanmış rektörü Prof. Dr. Naci İnci, bu akşamüstü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’a, Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten’e ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan’a elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı göndererek, 18.01.022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karara istinaden Dekanlık görevinden alındıklarını tebliğ etmiştir. Seçilerek göreve gelmiş olan dekanlarımızın görevden alınmasına dair basını ve kamuoyunu en kısa zamanda bilgilendireceğiz."
https://tr.sputniknews.com/20220110/bogazici-protestolarinda-bes-kisiye-yakalama-karari-1052588548.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1043758850_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_2efbecb15c1a59a02386d3982a901db9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
boğaziçi üniversitesi, görevden alma, dekan, naci inci

Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan görevden alındı

05:12 20.01.2022
© AABoğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
Abone ol
Boğaziçi Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültesi dekanları, YÖK kararıyla görevden alındı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’u görevden aldı.
Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri'nden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alındığı belirtilen kararın dekanlara elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı gönderilerek tebliğ edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Boğaziçi Üniversitesi atanmış rektörü Prof. Dr. Naci İnci, bu akşamüstü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’a, Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten’e ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan’a elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı göndererek, 18.01.022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karara istinaden Dekanlık görevinden alındıklarını tebliğ etmiştir. Seçilerek göreve gelmiş olan dekanlarımızın görevden alınmasına dair basını ve kamuoyunu en kısa zamanda bilgilendireceğiz."
Boğaziçi Üniversitesi - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
TÜRKİYE
Boğaziçi protestolarında beş kişiye yakalama kararı
10 Ocak, 19:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:12Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan görevden alındı
04:36Putin'e Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren tasarı Duma'ya sunuldu
04:19Almanya'da iktidar ortağı Yeşiller Partisi yöneticileri hakkında sadakatsizlik soruşturması
03:55Kazakistan Dışişleri Bakanı Tleuberdi: Silahlı saldırganlar Asya dillerinde konuşuyordu
03:30Rus askeri uzmanlar, Kovid-19 için hızlandırılmış test yöntemi geliştirdi
03:02El Salvador Başkanı Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar
02:51Brezilya'da rekor sayıda günlük koronavirüs vakası
02:44Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi
02:17RTÜK Başkanı Şahin, FOX TV Ana Haber sunucusu Tepeli hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı
02:04Nijerya'da Lassa ateşi yeniden ortaya çıktı
01:56'Kuzey Akım-2’nin devreye alınmasındaki gecikme proje katılımcılarına ve tüketicilere zarar veriyor'
01:56Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Ukrayna, saldırı için sabotajcılar hazırladı
01:44Kanada'da son 30 yılın en yüksek enflasyonu kaydedildi
01:34Evi alev alev yanan kişiyi 'Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın' diyerek teselli ettiler
01:28İran, 'teknik arıza' gerekçesiyle Türkiye’ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu
01:27Poklonskaya, kişisel nedenlerden dolayı Yeşil Burun Adaları'na büyükelçi olarak gitmeyecek
01:13Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mart ayında Latin Amerika turu gerçekleştireceğiz
01:13Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na: Kendi partisi içinde cumhurbaşkanı adaycılığı oynamayı kenara bıraksın
01:12Elektrik panosundan kablo çalmak isteyen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
00:44'Gerekirse simit yiyeceğiz' diyen Avşar, lüks bir restoranın arka kapısından çıkarken görüntülendi