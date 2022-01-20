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https://tr.sputniknews.com/20220120/boluda-uzerlerine-kar-kutlesi-dusen-2-ogrenci-olumden-dondu--1052914911.html
Bolu’da üzerlerine kar kütlesi düşen 2 öğrenci ölümden döndü
Bolu’da üzerlerine kar kütlesi düşen 2 öğrenci ölümden döndü
Bolu’da, üniversite kampüsü içinde bulunan yurdun çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan 2 öğrenci ölümden döndü. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T00:00+0300
2022-01-20T00:00+0300
2022-01-20T00:23+0300
bolu
kar
öğrenci
bolu abant izzet baysal üniversitesi
yaşam
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören ve BAİBÜ Gölköy kampüs İzzet Baysal yurdunda kalan iki öğrenci yurt binasında çıktıkları sırada çatıdan kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin geldiğini son anda fark eden 2 öğrenci kaçmak isterken düşen karlardan bir kısmının altında kaldı. Yara almadan kurtulan öğrenciler hızla yurt binasının bulunduğu alandan ayrıldı.
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bolu, kar, öğrenci, bolu abant izzet baysal üniversitesi
Bolu’da üzerlerine kar kütlesi düşen 2 öğrenci ölümden döndü 00:00 20.01.2022 (güncellendi: 00:23 20.01.2022)
Bolu’da, üniversite kampüsü içinde bulunan yurdun çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan 2 öğrenci ölümden döndü.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören ve BAİBÜ Gölköy kampüs İzzet Baysal yurdunda kalan iki öğrenci yurt binasında çıktıkları sırada çatıdan kar kütlesi düştü.
Kar kütlesinin geldiğini son anda fark eden 2 öğrenci kaçmak isterken düşen karlardan bir kısmının altında kaldı. Yara almadan kurtulan öğrenciler hızla yurt binasının bulunduğu alandan ayrıldı.