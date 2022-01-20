https://tr.sputniknews.com/20220120/botas-bazi-tesislerin-gaz-tuketimini-sinirladi-1052927848.html

BOTAŞ, bazı tesislerin gaz tüketimini sınırladı

BOTAŞ, bazı tesislerin gaz tüketimini sınırladı

BOTAŞ, yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarının sınırlandığını... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T11:12+0300

2022-01-20T11:12+0300

2022-01-20T11:13+0300

ekonomi

botaş

gaz

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

karar

sanayi

kısıtlama

tedarik

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Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarını sınırladı. Yazıda, Kademe 1 hesabı dışındaki hesaplamalarda yer alan hesaplamadaki aylık tuketim miktarının 1 güne karşılık gelen miktarın yüzde 60'ı kadar gaz çekme talimatı verildi.BOTAŞ yazısında kısıtlama kararının gerekçesi kış nedeniyle talebin artması ile yurt dışı tedarikçilerin kesintileri olarak açıklandı. Yazıda talimata uyulmamasI halinde sozleşmelere göre ceza uygulanacağı belirtildi.Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre BOTAŞ, yazıda kısıtlamanin süresine ilişkin bir açıklama yapmadı.BOTAŞ eski yöneticisi Aktürk: Geçmişte de oldu, arz-talep dengeleniyorBOTAŞ Eski Yöneticisi ve sektör uzmanı Ali Arif Aktürk, yaptığı değerlendirmede günlük doğalgaz talebinin 290 milyon metreküplere ulaştığını ve İran’ın da iç talebi karşılamak için Türkiye’ye gazı sınırlamasının mücbir sebep doğurduğunu söyledi.Kişisel tahmininin İran kaynaklı sorunun 1 hafta kadar sürebileceği yönünde olduğunu belirten Aktürk, BOTAŞ’ın geçmişte olduğu gibi elektrikten başlayarak konut talebini karşılamasının sözkonusu olduğunu vurguladı. Aktürk, “Sözleşme gereği yazılı olarak bildirim yapılıyor. Uygulama bu şekilde gerçekleşiyor” dedi.Aktürk, Türkiye’nin doğusundaki sistemin sağlıklı çalışması için İran’dan gelen hattın teknik yönden önemli olduğunu belirterek, talebin bu miktarda olması ve İran’dan gelen gazın azalması-kesilmesinin tüketim azaltılarak dengelenmesinin normal olduğunu vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220120/iran-teknik-ariza-gerekcesiyle-turkiyeye-gaz-arzini-10-gun-sureyle-durdurdu-1052918240.html

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botaş, gaz, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), karar, sanayi, kısıtlama, tedarik