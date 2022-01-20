Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador lideri Bukele'yi resmi törenle karşıladı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220120/botas-iranin-10-gunluk-sureyle-dogalgaz-kesintisi-yapacagini-acikladi-1052947502.html
BOTAŞ, İran'ın 10 günlük süreyle doğalgaz kesintisi yapacağını açıkladı
BOTAŞ, İran'ın 10 günlük süreyle doğalgaz kesintisi yapacağını açıkladı
BOTAŞ, İran'ın Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazı 10 gün süreyle keseceğini duyurdu. Sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine doğalgaz... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T17:06+0300
2022-01-20T17:08+0300
türkiye
iran
doğalgaz
botaş
türkiye
kesinti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103473/62/1034736283_79:0:1322:699_1920x0_80_0_0_16bb042c4ef5fc78e362301aaeb87191.jpg
BOTAŞ, İran'ın 10 günlük süreyle doğalgaz kesintisi yapacağını açıkladı.BOTAŞ'tan yapılan açıklamada Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgaz arzının, İran tarafındaki doğalgaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı belirtildi."Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir" denilen açıklamada, yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerinin doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacağı kaydedildi.Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığı vurgulandı
türkiye
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103473/62/1034736283_234:0:1166:699_1920x0_80_0_0_5aa27e62a2f4397d92a21e2ba7531f9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, doğalgaz, botaş, türkiye, kesinti

BOTAŞ, İran'ın 10 günlük süreyle doğalgaz kesintisi yapacağını açıkladı

17:06 20.01.2022 (güncellendi: 17:08 20.01.2022)
© AABOTAŞ
BOTAŞ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
Abone ol
BOTAŞ, İran'ın Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazı 10 gün süreyle keseceğini duyurdu. Sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacak. Diğer tüketicilerin kısıtlamadan etkilenmemesi için önlem alındığı belirtildi.
BOTAŞ, İran'ın 10 günlük süreyle doğalgaz kesintisi yapacağını açıkladı.
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgaz arzının, İran tarafındaki doğalgaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı belirtildi.
"Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir" denilen açıklamada, yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerinin doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacağı kaydedildi.
Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığı vurgulandı
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce