https://tr.sputniknews.com/20220120/botas-iranin-10-gunluk-sureyle-dogalgaz-kesintisi-yapacagini-acikladi-1052947502.html

BOTAŞ, İran'ın 10 günlük süreyle doğalgaz kesintisi yapacağını açıkladı

BOTAŞ, İran'ın 10 günlük süreyle doğalgaz kesintisi yapacağını açıkladı

BOTAŞ, İran'ın Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazı 10 gün süreyle keseceğini duyurdu. Sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine doğalgaz... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T17:06+0300

2022-01-20T17:06+0300

2022-01-20T17:08+0300

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kesinti

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BOTAŞ, İran'ın 10 günlük süreyle doğalgaz kesintisi yapacağını açıkladı.BOTAŞ'tan yapılan açıklamada Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgaz arzının, İran tarafındaki doğalgaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı belirtildi."Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir" denilen açıklamada, yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerinin doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacağı kaydedildi.Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığı vurgulandı

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iran, doğalgaz, botaş, türkiye, kesinti