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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220120/brezilyada-rekor-sayida-gunluk-koronavirus-vakasi-1052920207.html
Brezilya'da rekor sayıda günlük koronavirüs vakası
Brezilya'da rekor sayıda günlük koronavirüs vakası
Brezilya'da ilk kez 200 binden fazla günlük Kovid-19 vakası tespitiyle, salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kayda geçti. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T02:51+0300
2022-01-20T02:51+0300
2022-01-20T02:51+0300
koronavirüs
brezilya
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 338 kişi hayatını kaybetti ve 204 bin 854 vaka tespit edildi.Nüfusu 210 milyonu aşan ülkede, salgının başlangıcından bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 200 bini aştı ve 24 saatte görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi.Ülkedeki toplam vaka sayısı 23 milyon 416 bin 748'e, Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 621 bin 855'e ve iyileşenlerin sayısı da 21 milyon 848 bin 301'e yükseldi.Dünyada ABD'nin ardından en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da bugüne kadar 315.1 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/amazon-yerlisinin-babasi-sirtinda-6-saat-yurumesi-asiya-erisimde-kuresel-esitsizligin-simgesi-oldu-1052753759.html
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brezilya, vaka, koronavirüs, kovid-19
Brezilya'da rekor sayıda günlük koronavirüs vakası
Brezilya'da ilk kez 200 binden fazla günlük Kovid-19 vakası tespitiyle, salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.
Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 338 kişi hayatını kaybetti ve 204 bin 854 vaka tespit edildi.
Nüfusu 210 milyonu aşan ülkede, salgının başlangıcından bu yana
ilk kez günlük vaka sayısı 200 bini aştı ve 24 saatte görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 23 milyon 416 bin 748'e, Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 621 bin 855'e ve iyileşenlerin sayısı da 21 milyon 848 bin 301'e yükseldi.
Dünyada ABD'nin ardından en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da bugüne kadar 315.1 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı.