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https://tr.sputniknews.com/20220120/britney-spearstan-babasina-yeni-suclama-1052945900.html
Britney Spears'tan babasına yeni suçlama
Britney Spears'tan babasına yeni suçlama
Britney Spears'ın hukuk ekibi, açılan yeni mahkeme belgelerinde, babası Jamie Spears'ın yasal vasiliği boyunca 'kızının kazancından 6 milyon dolardan fazla... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T16:40+0300
2022-01-20T16:47+0300
dünya
britney spears
mahkeme
duruşma
jamie spears
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Britney Spears'ın avukatı Matthew Rosengart tarafından sunulan belgelere göre, Britney'in babası Jamie Spears, yasal vasilik döneminde 6 milyon 314 bin 307.99 dolar kazandı. Belgeler ayrıca pop yıldızının babasını, kazancının bir kısmını kendi televizyon programını sunmak için kullanmakla suçluyor.Yapılan açıklamada, "Parayı kendi amaçları doğrultusunda 'James Spears ile 'Cookin' Cruzin' &amp; Chaos' adlı bir televizyon şovu kurarak aşçılık kariyerini yeniden yaratmaya çalışmak için kullandı" ifadelerine yer verildi.Pop şarkıcısının hukuk ekibi, Jamie Spears'ın kızı için 13 yıl boyunca koruyucu olarak 6 milyon dolardan fazla para almasına ek olarak, ücret almak için 'düzinelerce farklı hukuk firmasına dilekçe verdiğini' söyledi.Rosengart ayrıca, yasal vasiliği geçen senenin Kasım ayında sona ermesine rağmen mahkemenin kızının yasal ücretlerini ödemeye devam etmesini istemesine yanıt olarak ise "Bay Spears, kızından daha fazla para koparmanın peşinde" ifadelerini kullandı.Jamie Spears'ın dilekçesini 'ahlaki açıdan iğrenç' olarak nitelendiren belgeler, kendi yasal ücretlerini ödemesi gerektiğini ve 'bu parayı zaten dağıttıysa, karşılayabileceği daha az pahalı başka avukat tutmayı düşünmesi gerektiğini' ifade etti.Jamie Spears, NBC News'in yorum talebini yanıtsız bıraktı.Jamie Spears daha önce, Britney Spears'ın vasiliğinin 'Bayan Spears'ın büyük bir yaşam krizini atlatmasına, kariyerini iyileştirmesine ve ilerletmesine ve mali durumunu ve işlerini düzene koymasına yardımcı olduğu' konusunda ısrar etmişti. Britney'in hukuk ekibi, Spears'ın mali yönetimine ilişkin bir soruşturma yürütülmesine yardımcı olmak için daha önce de Kroll Associates Inc'in adli soruşturmalarında ve istihbarat uygulamalarında çalışan eski bir FBI ajanı Sherine Ebadi ile çalışmıştı. Ebadi'nin ifadesi de, Spears'ın babasının avukatlık ücretlerini ödemesi yönündeki dilekçesine itirazını destekliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211113/britney-spears-ozgurlugune-kavustu-1050762224.html
https://tr.sputniknews.com/20220118/britney-spearsin-kardesinden-cagri-her-seyi-kamuoyuna-acik-yapmayi-seciyorsun-beni-ara-1052860676.html
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britney spears, mahkeme, duruşma, jamie spears

Britney Spears'tan babasına yeni suçlama

16:40 20.01.2022 (güncellendi: 16:47 20.01.2022)
© REUTERS / Eduardo MunozBritney Spears, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde
Britney Spears, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Eduardo Munoz
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Britney Spears'ın hukuk ekibi, açılan yeni mahkeme belgelerinde, babası Jamie Spears'ın yasal vasiliği boyunca 'kızının kazancından 6 milyon dolardan fazla alarak kendini zenginleştirdiğini' ve yasal ücretlerini kendisinin ödemesi gerektiğini söyledi.
Britney Spears'ın avukatı Matthew Rosengart tarafından sunulan belgelere göre, Britney'in babası Jamie Spears, yasal vasilik döneminde 6 milyon 314 bin 307.99 dolar kazandı. Belgeler ayrıca pop yıldızının babasını, kazancının bir kısmını kendi televizyon programını sunmak için kullanmakla suçluyor.
Yapılan açıklamada, "Parayı kendi amaçları doğrultusunda 'James Spears ile 'Cookin' Cruzin' & Chaos' adlı bir televizyon şovu kurarak aşçılık kariyerini yeniden yaratmaya çalışmak için kullandı" ifadelerine yer verildi.
Britney Spears, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
DÜNYA
Britney Spears özgürlüğüne kavuştu
13 Kasım 2021, 10:57
Pop şarkıcısının hukuk ekibi, Jamie Spears'ın kızı için 13 yıl boyunca koruyucu olarak 6 milyon dolardan fazla para almasına ek olarak, ücret almak için 'düzinelerce farklı hukuk firmasına dilekçe verdiğini' söyledi.
Rosengart ayrıca, yasal vasiliği geçen senenin Kasım ayında sona ermesine rağmen mahkemenin kızının yasal ücretlerini ödemeye devam etmesini istemesine yanıt olarak ise "Bay Spears, kızından daha fazla para koparmanın peşinde" ifadelerini kullandı.
Jamie Spears'ın dilekçesini 'ahlaki açıdan iğrenç' olarak nitelendiren belgeler, kendi yasal ücretlerini ödemesi gerektiğini ve 'bu parayı zaten dağıttıysa, karşılayabileceği daha az pahalı başka avukat tutmayı düşünmesi gerektiğini' ifade etti.
Jamie Spears, NBC News'in yorum talebini yanıtsız bıraktı.
Jamie Spears daha önce, Britney Spears'ın vasiliğinin 'Bayan Spears'ın büyük bir yaşam krizini atlatmasına, kariyerini iyileştirmesine ve ilerletmesine ve mali durumunu ve işlerini düzene koymasına yardımcı olduğu' konusunda ısrar etmişti.
Britney Spears, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
DÜNYA
Kardeşinden Britney Spears'a çağrı: Her şeyi kamuoyuna açık yapmayı seçiyorsun, beni ara
18 Ocak, 18:52
Britney'in hukuk ekibi, Spears'ın mali yönetimine ilişkin bir soruşturma yürütülmesine yardımcı olmak için daha önce de Kroll Associates Inc'in adli soruşturmalarında ve istihbarat uygulamalarında çalışan eski bir FBI ajanı Sherine Ebadi ile çalışmıştı. Ebadi'nin ifadesi de, Spears'ın babasının avukatlık ücretlerini ödemesi yönündeki dilekçesine itirazını destekliyor.
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