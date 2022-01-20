https://tr.sputniknews.com/20220120/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgin-3600-ek-gosterge-mayis-ayinda-mecliste-1052931003.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 3600 ek gösterge Mayıs ayında Meclis'te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 3600 ek gösterge Mayıs ayında Meclis'te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Fark, günü geldiği zaman belli... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T12:11+0300

2022-01-20T12:11+0300

2022-01-20T12:20+0300

türkiye

asgari ücret

memur zammı

maaş

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vedat bilgin

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmada gelinen son durumla ilgili soru üzerine Bilgin, "Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme mayısta Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubat'ta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir" diye konuştu.Memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin talebinin olduğu hatırlatılan Bilgin, ek gösterge alacak dört meslek grubunun dışında başka statülerin de yer aldığını belirtti.Kurumlarda çalışan hukukçuların, il müdürlerinin ve şube müdürlerinin de olduğunu anlatan Bilgin, "Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3 bin 600 ek göstergeli ama ona bağlı bir memur 3 bin 600 ek göstergeli olmaz. 3 bin 600 diyoruz ama onların dışında farklı rakamlar, ek göstergeler koyabiliriz. Düzenleme Meclis’ten çıktıktan sonra hemen yürürlüğe girecek" ifadesini kullandı.'Maaşlarınız geriye gitmez'Bakan Bilgin, maaşlardan asgari geçim indirimi miktarlarının kesilmesine ilişkin soru üzerine, İş Kanunu'nun 62. maddesinin, böyle bir kesintinin yapılmasını mümkün görmediğini dile getirdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, şunları kaydetti:Kamu işçilerinin ek zam beklentisine ilişkin ise Bilgin, "Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Fark, günü geldiği zaman belli olur" sözlerini sarf etti.

https://tr.sputniknews.com/20220119/cem-kucuk-eyt-ve-3600-ek-gosterge-icin-tarih-verdi-1052885418.html

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