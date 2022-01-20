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https://tr.sputniknews.com/20220120/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgin-3600-ek-gosterge-mayis-ayinda-mecliste-1052931003.html
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 3600 ek gösterge Mayıs ayında Meclis'te
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 3600 ek gösterge Mayıs ayında Meclis'te
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Fark, günü geldiği zaman belli... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T12:11+0300
2022-01-20T12:20+0300
türkiye
asgari ücret
memur zammı
maaş
memur maaşı
3600 ek gösterge
vedat bilgin
asgari geçim indirimi (agi)
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmada gelinen son durumla ilgili soru üzerine Bilgin, "Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme mayısta Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubat'ta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir" diye konuştu.Memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin talebinin olduğu hatırlatılan Bilgin, ek gösterge alacak dört meslek grubunun dışında başka statülerin de yer aldığını belirtti.Kurumlarda çalışan hukukçuların, il müdürlerinin ve şube müdürlerinin de olduğunu anlatan Bilgin, "Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3 bin 600 ek göstergeli ama ona bağlı bir memur 3 bin 600 ek göstergeli olmaz. 3 bin 600 diyoruz ama onların dışında farklı rakamlar, ek göstergeler koyabiliriz. Düzenleme Meclis’ten çıktıktan sonra hemen yürürlüğe girecek" ifadesini kullandı.'Maaşlarınız geriye gitmez'Bakan Bilgin, maaşlardan asgari geçim indirimi miktarlarının kesilmesine ilişkin soru üzerine, İş Kanunu'nun 62. maddesinin, böyle bir kesintinin yapılmasını mümkün görmediğini dile getirdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, şunları kaydetti:Kamu işçilerinin ek zam beklentisine ilişkin ise Bilgin, "Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Fark, günü geldiği zaman belli olur" sözlerini sarf etti.
https://tr.sputniknews.com/20220119/cem-kucuk-eyt-ve-3600-ek-gosterge-icin-tarih-verdi-1052885418.html
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asgari ücret, memur zammı, maaş, memur maaşı, 3600 ek gösterge, vedat bilgin, asgari geçim indirimi (agi)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 3600 ek gösterge Mayıs ayında Meclis'te

12:11 20.01.2022 (güncellendi: 12:20 20.01.2022)
© AAVedat Bilgin
Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Fark, günü geldiği zaman belli olur." dedi. Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasıyla ilgili olarak da, "Düzenleme mayısta Meclis'te olacak" açıklamasını yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmada gelinen son durumla ilgili soru üzerine Bilgin, "Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme mayısta Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubat'ta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir" diye konuştu.
Memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin talebinin olduğu hatırlatılan Bilgin, ek gösterge alacak dört meslek grubunun dışında başka statülerin de yer aldığını belirtti.
Kurumlarda çalışan hukukçuların, il müdürlerinin ve şube müdürlerinin de olduğunu anlatan Bilgin, "Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3 bin 600 ek göstergeli ama ona bağlı bir memur 3 bin 600 ek göstergeli olmaz. 3 bin 600 diyoruz ama onların dışında farklı rakamlar, ek göstergeler koyabiliriz. Düzenleme Meclis’ten çıktıktan sonra hemen yürürlüğe girecek" ifadesini kullandı.

'Maaşlarınız geriye gitmez'

Bakan Bilgin, maaşlardan asgari geçim indirimi miktarlarının kesilmesine ilişkin soru üzerine, İş Kanunu'nun 62. maddesinin, böyle bir kesintinin yapılmasını mümkün görmediğini dile getirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, şunları kaydetti:
"Siz maaşınızı brüt değil net maaş üzerinden alıyorsunuz. İşvereniniz yanlış yapıyor. Ücretler geriye gidemez. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi. Şu anda yapılan işlem yanlış, hukuka aykırı. İşverenleriniz o uygulamayı yapamaz. Maaşlarınız geriye gitmez. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık."
Kamu işçilerinin ek zam beklentisine ilişkin ise Bilgin, "Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Fark, günü geldiği zaman belli olur" sözlerini sarf etti.
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
TÜRKİYE
Cem Küçük, EYT ve 3600 ek gösterge için tarih verdi
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