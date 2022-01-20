https://tr.sputniknews.com/20220120/chp-lideri-kilicdaroglu-cumhurbaskani-erdogana-yonelik-actigi-5-kurusluk-tazminat-davasini-kazandi-1052949154.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açtığı tazminat davasını kazandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açtığı tazminat davasını kazandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T17:50+0300
2022-01-20T17:50+0300
2022-01-20T18:24+0300
kemal kılıçdaroğlu
türkiye
recep tayyip erdoğan
avukat
dava
celal çelik
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'a yönelik açtığı tazminat davasını kazandığını duyurdu. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine söylediği "Cahil, izansız, vicdansız, zekâ yoksunu, kalbi kin ve nefretle dolmuş mahluk" gibi ifadelerine ilişkin Aralık 2020'de 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20201106/kilicdaroglundan-erdogana-5-kurusluk-tazminat-davasi-1043174587.html
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, avukat, dava, celal çelik
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açtığı tazminat davasını kazandı
17:50 20.01.2022 (güncellendi: 18:24 20.01.2022)
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'a yönelik açtığı tazminat davasını kazandığını duyurdu.
Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Genel Başkanımızın talimatı ve Erdoğan'a biçtiği değer gereğince 5 (Para) Kuruş üzerinden açtığımız davayı bugün kazandık! Böylelikle Erdoğan'ın hakaret ve iftiralarının hüküm altına alınmasını sağlamış olduk! Hesap sormaya devam edeceğiz!"
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine söylediği "Cahil, izansız, vicdansız, zekâ yoksunu, kalbi kin ve nefretle dolmuş mahluk" gibi ifadelerine ilişkin Aralık 2020'de 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.