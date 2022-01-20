https://tr.sputniknews.com/20220120/chp-lideri-kilicdaroglu-cumhurbaskani-erdogana-yonelik-actigi-5-kurusluk-tazminat-davasini-kazandi-1052949154.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açtığı tazminat davasını kazandı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açtığı tazminat davasını kazandı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T17:50+0300

2022-01-20T17:50+0300

2022-01-20T18:24+0300

kemal kılıçdaroğlu

türkiye

recep tayyip erdoğan

avukat

dava

celal çelik

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'a yönelik açtığı tazminat davasını kazandığını duyurdu. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine söylediği "Cahil, izansız, vicdansız, zekâ yoksunu, kalbi kin ve nefretle dolmuş mahluk" gibi ifadelerine ilişkin Aralık 2020'de 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20201106/kilicdaroglundan-erdogana-5-kurusluk-tazminat-davasi-1043174587.html

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, avukat, dava, celal çelik