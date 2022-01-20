CHP Sözcüsü Öztrak’tan zam tepkisi: 'Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 94'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara tepki gösterdi.Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Faiz düştü, enflasyon da düştü, düşüyor' diyen; bugün de benzinin litresine 46 kuruş zam yaptı. 55 litrelik bir deponun benzin masrafı son bir yılda 400 liradan 777 liraya çıktı. Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 94" ifadelerine yer verdi.Öztrak, paylaşımında “55 litrelik bir benzinin deposu kaça doluyor?” başlıklı bir grafiğe de yer verdi.
CHP Sözcüsü Öztrak, "55 litrelik bir deponun benzin masrafı son bir yılda 400 liradan 777 liraya çıktı. Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 94" paylaşımını yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara tepki gösterdi.
Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Faiz düştü, enflasyon da düştü, düşüyor' diyen; bugün de benzinin litresine 46 kuruş zam yaptı. 55 litrelik bir deponun benzin masrafı son bir yılda 400 liradan 777 liraya çıktı. Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 94" ifadelerine yer verdi.
Öztrak, paylaşımında “55 litrelik bir benzinin deposu kaça doluyor?” başlıklı bir grafiğe de yer verdi.
"Faiz düştü, enflasyon da düştü, düşüyor" diyen; bugün de benzinin litresine 46 kuruş zam yaptı. 55 litrelik bir deponun benzin masrafı son bir yılda 400 liradan 777 liraya çıktı. Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 94. pic.twitter.com/EXXd4CJy0F