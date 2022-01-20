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https://tr.sputniknews.com/20220120/chpli-ozel-merkez-bankasinin-faiz-kararini-yorumladi-yolun-sonuna-gelindigini-gosteriyor-1052943739.html
CHP’li Özel, Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı: Yolun sonuna gelindiğini gösteriyor
CHP’li Özel, Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı: Yolun sonuna gelindiğini gösteriyor
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutma kararı ile ilgili "Yolun sonuna gelindiği gösteriyor... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T16:05+0300
2022-01-20T16:56+0300
türkiye
ak parti
chp
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
enflasyon
özgür özel
tcmb
akp
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CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Özel, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik çevrelere güven vermeyen açıklamalarını sürdürdüğünü belirterek, “Daha düne kadar, yeni ürünün tuttuğunu, dolardan TL’ye geçiş olduğunu diyordu. 163 milyar dolar döviz hesabı vardı, şimdi de aynı var. Bankalardaki döviz hesaplarında anlamlı hiç fark yok. Yeni kur korumalı mevduat hesabında Türk Lirası mevduata çevirmesi yok. 20 Aralık günü olan mevduat ile bugünkü arasında hiçbir fark yok. Fark ne, eskiden TL’de duran vatandaş şimdi döviz korumalı hesaba geçti” diye konuştu.‘Büyük fark, büyük hataları ortaya koyuyor’Özel, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer’in ’84 milyona karşı sorumluluğum var’ şeklinde açıklama yaptığını ifade ederek, “Sana sorulan o değil, sen rakam söyle, söyleyebiliyor musun? Çünkü rakamlara girdiğinde yalan söyledikleri ortaya çıkacak. Enflasyon Araştırma Grubu, enflasyonu yüzde 82,8 olarak hesaplamışlar. TÜİK ise yüzde 36. Arada dağlar var. Bu kadar büyük fark, büyük hataları ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.‘Bi̇ri̇ni̇n gi̇di̇p di̇ğeri̇ni̇n gelmesi̇ sonucu deği̇şti̇rmez’Özel, TÜİK Başkanı Dinçer’in istifa ettiği ancak kabul edilmediği iddialarına ilişkin, “Olasıdır, hangi kuklanın geleceğinin bir önemi yoktur. Birinin gidip, diğerinin gelmesi sonucu değiştirmez. TÜİK’i, ‘Tayyip’i üzmeyen İstatistik Kurumu’na çeviren anlayışın değişmesi lazım” dedi. Özel ayrıca Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutma kararına ilişkin de “Yolun sonuna gelindiğini gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan neden faiz baronları karşısında eğildi. Hadi indirseydi faizi ama doğru değildi. Çünkü onun tezi, inadı yüzünden bıçak kemiğe dayandı. Onun sonucudur” açıklamasında bulundu.
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CHP’li Özel, Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı: Yolun sonuna gelindiğini gösteriyor

16:05 20.01.2022 (güncellendi: 16:56 20.01.2022)
© AA / Ali Balıkçı Özgür Özel
 Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA / Ali Balıkçı
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CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutma kararı ile ilgili "Yolun sonuna gelindiği gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan neden faiz baronları karşısında eğildi. Hadi indirseydi faizi ama doğru değildi. Çünkü onun tezi, inadı yüzünden bıçak kemiğe dayandı" dedi.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özel, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik çevrelere güven vermeyen açıklamalarını sürdürdüğünü belirterek, “Daha düne kadar, yeni ürünün tuttuğunu, dolardan TL’ye geçiş olduğunu diyordu. 163 milyar dolar döviz hesabı vardı, şimdi de aynı var. Bankalardaki döviz hesaplarında anlamlı hiç fark yok. Yeni kur korumalı mevduat hesabında Türk Lirası mevduata çevirmesi yok. 20 Aralık günü olan mevduat ile bugünkü arasında hiçbir fark yok. Fark ne, eskiden TL’de duran vatandaş şimdi döviz korumalı hesaba geçti” diye konuştu.

‘Büyük fark, büyük hataları ortaya koyuyor’

Özel, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer’in ’84 milyona karşı sorumluluğum var’ şeklinde açıklama yaptığını ifade ederek, “Sana sorulan o değil, sen rakam söyle, söyleyebiliyor musun? Çünkü rakamlara girdiğinde yalan söyledikleri ortaya çıkacak. Enflasyon Araştırma Grubu, enflasyonu yüzde 82,8 olarak hesaplamışlar. TÜİK ise yüzde 36. Arada dağlar var. Bu kadar büyük fark, büyük hataları ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

‘Bi̇ri̇ni̇n gi̇di̇p di̇ğeri̇ni̇n gelmesi̇ sonucu deği̇şti̇rmez’

Özel, TÜİK Başkanı Dinçer’in istifa ettiği ancak kabul edilmediği iddialarına ilişkin, “Olasıdır, hangi kuklanın geleceğinin bir önemi yoktur. Birinin gidip, diğerinin gelmesi sonucu değiştirmez. TÜİK’i, ‘Tayyip’i üzmeyen İstatistik Kurumu’na çeviren anlayışın değişmesi lazım” dedi. Özel ayrıca Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutma kararına ilişkin de “Yolun sonuna gelindiğini gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan neden faiz baronları karşısında eğildi. Hadi indirseydi faizi ama doğru değildi. Çünkü onun tezi, inadı yüzünden bıçak kemiğe dayandı. Onun sonucudur” açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, (sol4) Gaziantep’te bir düğün salonunda düzenlenen Şanlıurfa Dernekleri Buluşması’na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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