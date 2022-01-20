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Çocukların müstehcen görüntülerini çeken sanığa rekor ceza
Çocukların müstehcen görüntülerini çeken sanığa rekor ceza
Aydın'da sosyal medya üzerinde, farklı illerde yaşayan küçük yaştaki kız çocuklarını taciz edip müstehcen fotoğraf ve videolarını çekerek bazılarını tehdit... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T10:28+0300
2022-01-20T10:32+0300
türkiye
fotoğraf
sosyal medya
çocuk istismarı
cinsel istismar
çocuk
ceza
kız çocuğu
rekor
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Aydın'da ikamet eden 37 yaşındaki Serkan Aydın, sosyal medya üzerinden farklı illerde yaşayan küçük yaştaki kız çocuklarını taciz edip müstehcen fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medyada paylaştı.16 Şubat 2011’de bir ailenin şikayetiyle ortaya çıkan olayın ardından Aydın gözaltına alındı. İfadesinde kimseyi tehdit etmediğini, fotoğraf ve görüntüleri çocukların kendi rızasıyla gönderdiğini söyleyen Serkan Aydın serbest bırakıldı.Toplam 110 yıl hapi̇sSoruşturmayı sürdüren savcılık, Aydın’ın bilgisayarında müstehcen fotoğrafları bulunan 29 kız çocuğunu daha tespit etti. Serkan Aydın hakkında Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 11 yıl sonunda dava sonuçlandı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan Serkan Aydın’a cinsel taciz, şantaj, hakaret ve müstehcen görüntüleri bilgisayarına depolamak suçlarından her mağdur için 6 ay ile 8 yıl arasında değişen oranlarda toplam 110 yıl hapis, yine her mağdur için 4 bin lira ile 140 bin lira arasında değişen toplam 668 bin lira para cezası verdi. Mahkeme ayrıca Serkan Aydın için yakalama kararı çıkardı.
https://tr.sputniknews.com/20220112/12-yasindan-kucuk-5-cocuga-cinsel-istismar-sucundan-yargilanan-bakkal-bana-iftira-atiyorlar-1052664468.html
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fotoğraf, sosyal medya, çocuk istismarı, cinsel istismar, çocuk, ceza, kız çocuğu, rekor

Çocukların müstehcen görüntülerini çeken sanığa rekor ceza

10:28 20.01.2022 (güncellendi: 10:32 20.01.2022)
© DHAÇocukların müstehcen görüntülerini çeken sanığa rekor ceza
Çocukların müstehcen görüntülerini çeken sanığa rekor ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© DHA
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Aydın'da sosyal medya üzerinde, farklı illerde yaşayan küçük yaştaki kız çocuklarını taciz edip müstehcen fotoğraf ve videolarını çekerek bazılarını tehdit edip paylaştığı iddiasıyla yargılanan Serkan Aydın, 11 yıl süren dava sonunda rekor ceza aldı.
Aydın'da ikamet eden 37 yaşındaki Serkan Aydın, sosyal medya üzerinden farklı illerde yaşayan küçük yaştaki kız çocuklarını taciz edip müstehcen fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medyada paylaştı.
16 Şubat 2011’de bir ailenin şikayetiyle ortaya çıkan olayın ardından Aydın gözaltına alındı. İfadesinde kimseyi tehdit etmediğini, fotoğraf ve görüntüleri çocukların kendi rızasıyla gönderdiğini söyleyen Serkan Aydın serbest bırakıldı.

Toplam 110 yıl hapi̇s

Soruşturmayı sürdüren savcılık, Aydın’ın bilgisayarında müstehcen fotoğrafları bulunan 29 kız çocuğunu daha tespit etti.
Serkan Aydın hakkında Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 11 yıl sonunda dava sonuçlandı.
Mahkeme, tutuksuz yargılanan Serkan Aydın’a cinsel taciz, şantaj, hakaret ve müstehcen görüntüleri bilgisayarına depolamak suçlarından her mağdur için 6 ay ile 8 yıl arasında değişen oranlarda toplam 110 yıl hapis, yine her mağdur için 4 bin lira ile 140 bin lira arasında değişen toplam 668 bin lira para cezası verdi.
Mahkeme ayrıca Serkan Aydın için yakalama kararı çıkardı.
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