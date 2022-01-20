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CSKA, Yusuf Yazıcı'nın tanıtım filmi için özür diledi, videoyu yapan ekiple yolları ayırdı
CSKA, Yusuf Yazıcı'nın tanıtım filmi için özür diledi, videoyu yapan ekiple yolları ayırdı
Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova, Lille'den sezon sonuna kadar kiraladığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın tanıtım filminde yer alan 'Yusuf burası... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T12:14+0300
2022-01-20T12:20+0300
yusuf yazıcı
spor
cska moskova
tanıtım videosu
özür
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Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova'nın Halkla İlişkiler Direktörü Serguei Aksenov tarafından yapılan açıklamada, yapılan hatanın kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "Kamuoyundan ve Yusuf'tan özür diliyoruz. Videoyu yapan ekiple yollarımızı derhal ayırdık" mesajı paylaşıldı.‘Fikrin son derece yakışıksız ve kaba olduğunu kabul ediyorum’Tanıtımı hazırlayan kulübün televizyon editörü Katerina Kirilcheva ise Türkçe ve Rusça dillerindeki özür mesajında şunlara yer verdi:Ne olmuştu?Milli futbolcunun transferinin duyurulduğu video, sosyal medyada büyük tepki çekti.Yapılan paylaşımda CSKA Moskova'nın Yusuf'a sosyal medyadan, "Merhaba Yusuf, seni bekliyoruz neredesin? Sözleşme imzalamaya hazırız. Yusuf burası Rusya! Burada çok Natasha var!" mesajlarını gönderdiği, önceki mesajlara cevap vermeyen Yusuf'un ise son mesajı görür görmez "5 dakikaya oradayım" diye yanıt verdiği görülüyor.Yapılan bu paylaşım birçok tepkiye neden olurken, Rus ekibi tepkiler sonrası bu paylaşımı kaldırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220119/yusuf-yazici-cska-moskovaya-kiralandi-1052896190.html
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yusuf yazıcı, cska moskova, tanıtım videosu, özür

CSKA, Yusuf Yazıcı'nın tanıtım filmi için özür diledi, videoyu yapan ekiple yolları ayırdı

12:14 20.01.2022 (güncellendi: 12:20 20.01.2022)
© AACSKA Moskova
CSKA Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova, Lille'den sezon sonuna kadar kiraladığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın tanıtım filminde yer alan 'Yusuf burası Rusya! Burada çok Natasha var!' mesajına gelen tepkilerin ardından özür mesajı paylaştı.
Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova'nın Halkla İlişkiler Direktörü Serguei Aksenov tarafından yapılan açıklamada, yapılan hatanın kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "Kamuoyundan ve Yusuf'tan özür diliyoruz. Videoyu yapan ekiple yollarımızı derhal ayırdık" mesajı paylaşıldı.

‘Fikrin son derece yakışıksız ve kaba olduğunu kabul ediyorum’

Tanıtımı hazırlayan kulübün televizyon editörü Katerina Kirilcheva ise Türkçe ve Rusça dillerindeki özür mesajında şunlara yer verdi:
"Takımımıza yeni katılan oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın transfer haberini duyurduğumuz video ile ilgili pişmanlığımı paylaşmak istiyorum. Farklı bir senaryo üzerinden hareket etmeyi planlarken, oyuncuyla fiziki olarak çekim yapamadığımız için bir alternatif fikir üretmem gerekti. Zaman darlığı dolayısıyla oluşturduğum ve sonrasında uyguladığım fikrin son derece yakışıksız ve kaba olduğunu kabul ediyorum. Kısa süre içerisinde sosyal medya hesaplarımızdan kaldırılan bu paylaşım dolayısıyla kırdığım tüm kadınlardan, taraftarlarımızdan ve özellikle içerikten habersiz olan Yusuf Yazıcı'dan özür dilerim."

Ne olmuştu?

Milli futbolcunun transferinin duyurulduğu video, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Yapılan paylaşımda CSKA Moskova'nın Yusuf'a sosyal medyadan, "Merhaba Yusuf, seni bekliyoruz neredesin? Sözleşme imzalamaya hazırız. Yusuf burası Rusya! Burada çok Natasha var!" mesajlarını gönderdiği, önceki mesajlara cevap vermeyen Yusuf'un ise son mesajı görür görmez "5 dakikaya oradayım" diye yanıt verdiği görülüyor.
Yapılan bu paylaşım birçok tepkiye neden olurken, Rus ekibi tepkiler sonrası bu paylaşımı kaldırdı.
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'ya kiralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
SPOR
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'ya kiralandı
Dün, 15:49
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