https://tr.sputniknews.com/20220120/cska-yusuf-yazicinin-tanitim-filmi-icin-ozur-diledi-videoyu-yapan-ekiple-yollari-ayirdi-1052931577.html

CSKA, Yusuf Yazıcı'nın tanıtım filmi için özür diledi, videoyu yapan ekiple yolları ayırdı

CSKA, Yusuf Yazıcı'nın tanıtım filmi için özür diledi, videoyu yapan ekiple yolları ayırdı

Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova, Lille'den sezon sonuna kadar kiraladığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın tanıtım filminde yer alan 'Yusuf burası... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T12:14+0300

2022-01-20T12:14+0300

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yusuf yazıcı

spor

cska moskova

tanıtım videosu

özür

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Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova'nın Halkla İlişkiler Direktörü Serguei Aksenov tarafından yapılan açıklamada, yapılan hatanın kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "Kamuoyundan ve Yusuf'tan özür diliyoruz. Videoyu yapan ekiple yollarımızı derhal ayırdık" mesajı paylaşıldı.‘Fikrin son derece yakışıksız ve kaba olduğunu kabul ediyorum’Tanıtımı hazırlayan kulübün televizyon editörü Katerina Kirilcheva ise Türkçe ve Rusça dillerindeki özür mesajında şunlara yer verdi:Ne olmuştu?Milli futbolcunun transferinin duyurulduğu video, sosyal medyada büyük tepki çekti.Yapılan paylaşımda CSKA Moskova'nın Yusuf'a sosyal medyadan, "Merhaba Yusuf, seni bekliyoruz neredesin? Sözleşme imzalamaya hazırız. Yusuf burası Rusya! Burada çok Natasha var!" mesajlarını gönderdiği, önceki mesajlara cevap vermeyen Yusuf'un ise son mesajı görür görmez "5 dakikaya oradayım" diye yanıt verdiği görülüyor.Yapılan bu paylaşım birçok tepkiye neden olurken, Rus ekibi tepkiler sonrası bu paylaşımı kaldırdı.

https://tr.sputniknews.com/20220119/yusuf-yazici-cska-moskovaya-kiralandi-1052896190.html

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yusuf yazıcı, cska moskova, tanıtım videosu, özür