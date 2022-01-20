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Dayakçı öğretmene yeni görev: Memur olarak atandı
Dayakçı öğretmene yeni görev: Memur olarak atandı
Aksaray'da bir öğrenciyi dövdüğü gerekçesiyle görevinden alınan öğretmenin hizmet sınıfı değiştirildi. Dayakçı öğretmen il milli eğitim müdürlüğünde memur... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T16:16+0300
2022-01-20T16:32+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
aksaray
öğretmen
ilkokul
dayak
memur
öğrenci
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Aksaray'da öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle görevden alınan matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin il milli eğitim müdürlüğüne memur olarak atandığı bildirildi.14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü.Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp öğrenciyi alt kata indirdi.Milli Eğitim Bakanlığı olayın ardından başlattığı soruşturma sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Genel hizmetlerde idari memur olarak görev yapmasına karar verilen Ali Rıza Y. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20211229/aksarayin-ortakoy-ilcesinde-ogrenciye-siddet-uygulayan-ogretmen-gorevinden-alindi-1052213201.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), aksaray, öğretmen, ilkokul, dayak, memur, öğrenci

Dayakçı öğretmene yeni görev: Memur olarak atandı

16:16 20.01.2022 (güncellendi: 16:32 20.01.2022)
© DHADayakçı öğretmene yeni görev: Memur olarak atandı
Dayakçı öğretmene yeni görev: Memur olarak atandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© DHA
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Aksaray'da bir öğrenciyi dövdüğü gerekçesiyle görevinden alınan öğretmenin hizmet sınıfı değiştirildi. Dayakçı öğretmen il milli eğitim müdürlüğünde memur olarak görev yapacak.
Aksaray'da öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle görevden alınan matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin il milli eğitim müdürlüğüne memur olarak atandığı bildirildi.
14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü.

Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp öğrenciyi alt kata indirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı olayın ardından başlattığı soruşturma sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Genel hizmetlerde idari memur olarak görev yapmasına karar verilen Ali Rıza Y. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayacak.
Öğretmenden, öğrenciye tokat ve yumruklu dayak kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen görevinden alındı
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