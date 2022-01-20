https://tr.sputniknews.com/20220120/dayakci-ogretmene-yeni-gorev-memur-olarak-goreve-baslayacak-1052944015.html

Dayakçı öğretmene yeni görev: Memur olarak atandı

Dayakçı öğretmene yeni görev: Memur olarak atandı

Aksaray'da bir öğrenciyi dövdüğü gerekçesiyle görevinden alınan öğretmenin hizmet sınıfı değiştirildi. Dayakçı öğretmen il milli eğitim müdürlüğünde memur... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T16:16+0300

2022-01-20T16:16+0300

2022-01-20T16:32+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

aksaray

öğretmen

ilkokul

dayak

memur

öğrenci

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Aksaray'da öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle görevden alınan matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin il milli eğitim müdürlüğüne memur olarak atandığı bildirildi.14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü.Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp öğrenciyi alt kata indirdi.Milli Eğitim Bakanlığı olayın ardından başlattığı soruşturma sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Genel hizmetlerde idari memur olarak görev yapmasına karar verilen Ali Rıza Y. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayacak.

https://tr.sputniknews.com/20211229/aksarayin-ortakoy-ilcesinde-ogrenciye-siddet-uygulayan-ogretmen-gorevinden-alindi-1052213201.html

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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), aksaray, öğretmen, ilkokul, dayak, memur, öğrenci