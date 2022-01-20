https://tr.sputniknews.com/20220120/disisleri-bakani-cavusoglu-israilli-mevkidasi-ile-gorustu-1052953723.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

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2022-01-20T21:02+0300

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mevlüt çavuşoğlu

türkiye

israil

yair lapid

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Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklar, gün içinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret ihtimaline ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog'la bir telefon görüşmesinde "Türkiye'ye bekleriz" şeklindeki davetine "Ben de gelmek isterim" yanıtını aldığını paylaşmıştı.Ziyarete ilişkin henüz bir takvim bulunmazken Türk ve İsrail tarafında farklı seviyelerde görüşmeler devam ediyor.

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mevlüt çavuşoğlu, israil, yair lapid