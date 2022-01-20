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Djokovic'i sınırdışı eden mahkemenin gerekçeli kararı: 'Aşı karşıtlığını teşvik' endişesi haklı
Djokovic'i sınırdışı eden mahkemenin gerekçeli kararı: 'Aşı karşıtlığını teşvik' endişesi haklı
Dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisinin Avustralya'dan sınırdışı edilmesinin gerekçeli kararını açıklayan federal mahkeme, 'Djokovic'e aşı karşıtı grupların... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T12:02+0300
2022-01-20T12:38+0300
spor
avustralya
melbourne
novak djokovic
avustralya açık
gerekçeli karar
sınır dışı
federal mahkeme
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Dünyanın en uzun pandemi kapanmalarından bazılarını uygulayan Avustralya'da en uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki Avustralya Açık'a aşı zorunluluğunu delerek katılmaya kalkan Novak Djokovic'in vizesinin iptal edilmesi ve sınırdışı edilmesinin ardından, federal mahkemenin bununla ilgili gerekçeli kararı açıklandı. Federal hükümetin vize iptali kararına Djokovic'in itirazını oybirliğiyle reddetme nedenlerini sıralayan başyargıç James Allsop, yargıç Anthony Besanko, yargıç David O'Callaghan, 'Göç Bakanı Alex Hawke'ın iptal kararının esasını veya hikmetini değil, sadece yasalara uygun olup olmadığını dikkate aldıklarını' belirtti.'Akıl ya da mantık dışı bir yan yok'Hawke'ın Djokovic'e aşı karşıtı grupların verdiği desteğin, protestoları ve toplumda daha fazla bulaşı teşvik edebileceği endişesiyle vizeyi iptalinde akıl dışı ya da mantık dışı bir yan olmadığını söyleyen yargıç heyeti, "İkonik bir dünya tenis yıldızı, genç veya yaşlı her yaştan insanı etkileyebilir, ama belki de özellikle genç ve kolay etkilenenleri kendisine öykünmeleri için etkileyebilir. Bu hayal ürünü değil, kanıta ihtiyacı yok. İnsan deneyimine mütevazı bir aşinalıktan insan davranışının tanınmasıdır" diyerek şöyle devam etti:'Rasyonel temel'"Djokovic'in turnuvayı kazanmasa bile Avustralya'da tenis oynamasının ona öykünmek ya da onun gibi olmak isteyenleri cesaretlendirme kapasitesi, aşı karşıtı duyguları besleyebileceği görüşü için rasyonel bir temeldir.""Djokovic'in argümanının temel önermesi, varlığının 'aşı karşıtı duyguları besleyebileceğine' dair Göç Bakanı'nın herhangi bir kanıta sahip olmadığı ve hiçbir kanıt göstermediğiydi."'Kanıta gerek yok, insan davranışı böyle'"Ancak durum, Djokovic'in aşılardan yana olmadığının halk tarafından algılandığı sonucunu çıkarmaya açıktı. Djokovic'in aşılanmamayı tercih ettiği halk tarafından biliniyor ya da en azından algılanıyordu. Bazı aşı karşıtı grupların Djokovic'in aşı konusundaki bariz pozisyonuna yönelik desteğinin mitingleri ve protestoları teşvik edebileceği, bunun da toplum içinde bulaşı tırmandırabileceğine dair bakanın endişesi akıl dışı değildi."Göç Bakanı'nın 'bu vakadaki nedenlerini açıklama zorunluluğu bulunmadığı halde açıklama sunduğu ve bunu dikkatle hazırladığına' dikkat çeken mahkeme, "Bakanın sunduğu sebeplerin hepsi arasında net bir karşılıklı ilişki var" dedi. 'Sağlık, düzen ve kamu yararının sağlanmasına ilişkin nedenlerin ana temasının, bir spor kahramanı ve ikonunun yarattığı cesaretlendirme ve öykünme olduğunu' vurguladı. 'Göç Bakanı başka biri olsa vizeyi iptal etmeyebilirdi''Göç Bakanı konumunda Hawke değil de başka biri olsa, Djokovic'in vizesini iptal etmeyebileceğini' dile getiren mahkeme, "Ama bakan iptal etti. Buna yapılan itirazdan, sağlık, düzen ve kamu yararının sağlanması ve takdir yetkisinin kullanılmasının hukuka aykırı olarak yapıldığı sonucu çıkmadı" dedi. Djokovic, Kovid'e tıbbi tedavi arayan şirket satın almışHayranlarının, Sırpların, Ortodoks aleminin ve aşı karşıtlarının desteğini arkasına alırken geri kalan kesimlerin şimşeklerini çeken Sırp tenisçinin, Avustralya'ya aşısız giriş krizinin ardından, Kovid'le ilgili bir hamlesi basına yansıdı. Dünya bir numarasının 2020 yılında Danimarkalı biyoteknoloji firması QuantBioRes'in yüzde 80'ini satın aldığı ortaya çıktı. Firmanın Kovid'e tıbbi tedavi bulmaya çalıştığı belirtildi.Reuters'e konuşan QuantBioRes CEO'su Ivan Loncarevic, şirketin aşı değil, tedavi üzerinde çalıştığını ve bu yaz Britanya'da klinik deneylere başlamayı hedeflediğini söyledi.
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avustralya, melbourne, novak djokovic, avustralya açık, gerekçeli karar, sınır dışı, federal mahkeme

Djokovic'i sınırdışı eden mahkemenin gerekçeli kararı: 'Aşı karşıtlığını teşvik' endişesi haklı

12:02 20.01.2022 (güncellendi: 12:38 20.01.2022)
© REUTERS / ABDEL HADI RAMAHINovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / ABDEL HADI RAMAHI
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Dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisinin Avustralya'dan sınırdışı edilmesinin gerekçeli kararını açıklayan federal mahkeme, 'Djokovic'e aşı karşıtı grupların verdiği desteğin mitingleri ve protestoları teşvik edebileceği, bunun da toplum içinde bulaşı tırmandırabileceğine dair hükümetin endişesinin akıl dışı olmadığını' belirtti.
Dünyanın en uzun pandemi kapanmalarından bazılarını uygulayan Avustralya'da en uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki Avustralya Açık'a aşı zorunluluğunu delerek katılmaya kalkan Novak Djokovic'in vizesinin iptal edilmesi ve sınırdışı edilmesinin ardından, federal mahkemenin bununla ilgili gerekçeli kararı açıklandı.
Federal hükümetin vize iptali kararına Djokovic'in itirazını oybirliğiyle reddetme nedenlerini sıralayan başyargıç James Allsop, yargıç Anthony Besanko, yargıç David O'Callaghan, 'Göç Bakanı Alex Hawke'ın iptal kararının esasını veya hikmetini değil, sadece yasalara uygun olup olmadığını dikkate aldıklarını' belirtti.

'Akıl ya da mantık dışı bir yan yok'

Hawke'ın Djokovic'e aşı karşıtı grupların verdiği desteğin, protestoları ve toplumda daha fazla bulaşı teşvik edebileceği endişesiyle vizeyi iptalinde akıl dışı ya da mantık dışı bir yan olmadığını söyleyen yargıç heyeti, "İkonik bir dünya tenis yıldızı, genç veya yaşlı her yaştan insanı etkileyebilir, ama belki de özellikle genç ve kolay etkilenenleri kendisine öykünmeleri için etkileyebilir. Bu hayal ürünü değil, kanıta ihtiyacı yok. İnsan deneyimine mütevazı bir aşinalıktan insan davranışının tanınmasıdır" diyerek şöyle devam etti:
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'Rasyonel temel'

"Djokovic'in turnuvayı kazanmasa bile Avustralya'da tenis oynamasının ona öykünmek ya da onun gibi olmak isteyenleri cesaretlendirme kapasitesi, aşı karşıtı duyguları besleyebileceği görüşü için rasyonel bir temeldir."
"Djokovic'in argümanının temel önermesi, varlığının 'aşı karşıtı duyguları besleyebileceğine' dair Göç Bakanı'nın herhangi bir kanıta sahip olmadığı ve hiçbir kanıt göstermediğiydi."

'Kanıta gerek yok, insan davranışı böyle'

"Ancak durum, Djokovic'in aşılardan yana olmadığının halk tarafından algılandığı sonucunu çıkarmaya açıktı. Djokovic'in aşılanmamayı tercih ettiği halk tarafından biliniyor ya da en azından algılanıyordu. Bazı aşı karşıtı grupların Djokovic'in aşı konusundaki bariz pozisyonuna yönelik desteğinin mitingleri ve protestoları teşvik edebileceği, bunun da toplum içinde bulaşı tırmandırabileceğine dair bakanın endişesi akıl dışı değildi."
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Göç Bakanı'nın 'bu vakadaki nedenlerini açıklama zorunluluğu bulunmadığı halde açıklama sunduğu ve bunu dikkatle hazırladığına' dikkat çeken mahkeme, "Bakanın sunduğu sebeplerin hepsi arasında net bir karşılıklı ilişki var" dedi. 'Sağlık, düzen ve kamu yararının sağlanmasına ilişkin nedenlerin ana temasının, bir spor kahramanı ve ikonunun yarattığı cesaretlendirme ve öykünme olduğunu' vurguladı.

'Göç Bakanı başka biri olsa vizeyi iptal etmeyebilirdi'

'Göç Bakanı konumunda Hawke değil de başka biri olsa, Djokovic'in vizesini iptal etmeyebileceğini' dile getiren mahkeme, "Ama bakan iptal etti. Buna yapılan itirazdan, sağlık, düzen ve kamu yararının sağlanması ve takdir yetkisinin kullanılmasının hukuka aykırı olarak yapıldığı sonucu çıkmadı" dedi.
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15 Ocak, 16:43

Djokovic, Kovid'e tıbbi tedavi arayan şirket satın almış

Hayranlarının, Sırpların, Ortodoks aleminin ve aşı karşıtlarının desteğini arkasına alırken geri kalan kesimlerin şimşeklerini çeken Sırp tenisçinin, Avustralya'ya aşısız giriş krizinin ardından, Kovid'le ilgili bir hamlesi basına yansıdı. Dünya bir numarasının 2020 yılında Danimarkalı biyoteknoloji firması QuantBioRes'in yüzde 80'ini satın aldığı ortaya çıktı. Firmanın Kovid'e tıbbi tedavi bulmaya çalıştığı belirtildi.
Reuters'e konuşan QuantBioRes CEO'su Ivan Loncarevic, şirketin aşı değil, tedavi üzerinde çalıştığını ve bu yaz Britanya'da klinik deneylere başlamayı hedeflediğini söyledi.
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