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Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Grip vakaları Omicron'u geçti, influenza vakalarında ciddi bir patlama var
Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Grip vakaları Omicron'u geçti, influenza vakalarında ciddi bir patlama var
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Halk Sağlığı ve Genel Müdürlüğü'nün 'haftalık influenza raporu'na göre bazı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T13:15+0300
2022-01-20T13:15+0300
koronavirüs
türkiye
sağlık bakanlığı
grip
korona
influenza
pandemi
koronavirüs
ümit savaşçı
omicron
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, geçen yıl influenza vakalarının neredeyse sıfıra yakın olduğunu belirterek, "Bunda maske, mesafe ve hijyen konularına uyulması çok büyük etkendi. Ancak bu yıl, influenza vakalarında çok ciddi bir patlama var. Halk sağlığımız bize her hafta çalışma ve raporlarını aktarırlar. 21 ilde çeşitli hastanelerde yatan hastalar ve aile sağlığı merkezlerinden de incelemeler yapılır. Bunun neticesinde de influenza vakaları tüm incelenen örneklerde yüzde 21 oranında. Hatta bazı illerde Omicron'u geçmiş vaziyette" diye konuştu.'Bazı illerde Omicron'dan fazla'Savaşçı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 3-9 Ocak tarihli 'haftalık influenza sürveyans raporu'nda 21 ilde çeşitli hastanelerde yatan ve ayakta tedavi gören hastaların örneklerinin incelendiğini belirterek, "Buna göre yatan hastalarda yüzde 21 grip, yüzde 10,7 koronavirüs, yüzde 43 RSV, yüzde 14 rinovirüs; ayaktan hastalarda yüzde 37 grip, yüzde 13,6 koronaviüs, yüzde 36 rinovirüs, yüzde 13,6 RSV tespit edildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre hastanede yatan özellikle 65 yaş üzeri hastalarda influenza sonrası zatürre vakaları ortaya çıkıyor. Ne yazık ki yoğun bakımda yatmak durumunda kalıyorlar. Mart'ın sonuna kadar influenza vakalarını görürüz. Grip aşısını yaptırmayanlar yaptırmaları gerekiyor" dedi.Doç. Dr. Savaşçı, Omicron vakalarının yarısının İstanbul’da olduğunu anımsatarak, "Ama diğer büyük şehirlerde eğitimin, kurumların, yoğun iş ortamının olduğu yerlerde influenza vakaları Omicron'dan daha fazla olarak rapor edilmiş. Dolayısıyla influenzaya da aslında çok dikkat etmemiz gerekiyor. O da damlacık yoluyla, yakın temasta bulaşıyor. İş yerlerinde, okullarda ortam havalandırılması, maske, hijyen, mesafe ve özellikle 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar mutlaka bu yıl da aşı yaptırmaları gerekiyor" ifadesini kullandı.'Bu yıl yüzde 300 arttı'Doç. Dr. Savaşçı, 2020'de influenza vakalarının gelen veriler arasında sıfır olduğunu belirterek, "2021'de vakaların yüzde 30-40’lık kısmını influenza oluşturuyor. Dolayısıyla aslında yüzde 300'lük bir artış var. Bunda özellikle insanlar evde kapalı kaldı, bağışıklık sistemleri baskılandı, çocuklar da dışarıya çıkartılıyor. Dolayısıyla okulda virüsü kapan çocuk, ev içinde aile ile daha çok temas ediyor. İş yerlerinde havaların soğuması ile havalandırma azaldı. Ayrıca maske kullanımının azaldığı ve el hijyenine dikkat edilmediği için bu yıl influenza vakalarında özellikle grip aşısı da yapılmadığı için belirtili vakalar olarak çok ciddi bir artış var" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220120/bilim-kurulu-uyesi-prof-sener-somestirde-vaka-sayilari-pik-yapacak-1052934932.html
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türkiye, sağlık bakanlığı, grip, korona, influenza, pandemi, koronavirüs, ümit savaşçı, omicron

Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Grip vakaları Omicron'u geçti, influenza vakalarında ciddi bir patlama var

13:15 20.01.2022
© AASoğuk algınlığı, grip, nezle, peçete
Soğuk algınlığı, grip, nezle, peçete - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Halk Sağlığı ve Genel Müdürlüğü'nün 'haftalık influenza raporu'na göre bazı illerde grip vakalarının Omicron'u geçtiğini söyledi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, geçen yıl influenza vakalarının neredeyse sıfıra yakın olduğunu belirterek, "Bunda maske, mesafe ve hijyen konularına uyulması çok büyük etkendi. Ancak bu yıl, influenza vakalarında çok ciddi bir patlama var. Halk sağlığımız bize her hafta çalışma ve raporlarını aktarırlar. 21 ilde çeşitli hastanelerde yatan hastalar ve aile sağlığı merkezlerinden de incelemeler yapılır. Bunun neticesinde de influenza vakaları tüm incelenen örneklerde yüzde 21 oranında. Hatta bazı illerde Omicron'u geçmiş vaziyette" diye konuştu.

'Bazı illerde Omicron'dan fazla'

Savaşçı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 3-9 Ocak tarihli 'haftalık influenza sürveyans raporu'nda 21 ilde çeşitli hastanelerde yatan ve ayakta tedavi gören hastaların örneklerinin incelendiğini belirterek, "Buna göre yatan hastalarda yüzde 21 grip, yüzde 10,7 koronavirüs, yüzde 43 RSV, yüzde 14 rinovirüs; ayaktan hastalarda yüzde 37 grip, yüzde 13,6 koronaviüs, yüzde 36 rinovirüs, yüzde 13,6 RSV tespit edildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre hastanede yatan özellikle 65 yaş üzeri hastalarda influenza sonrası zatürre vakaları ortaya çıkıyor. Ne yazık ki yoğun bakımda yatmak durumunda kalıyorlar. Mart'ın sonuna kadar influenza vakalarını görürüz. Grip aşısını yaptırmayanlar yaptırmaları gerekiyor" dedi.
Doç. Dr. Savaşçı, Omicron vakalarının yarısının İstanbul’da olduğunu anımsatarak, "Ama diğer büyük şehirlerde eğitimin, kurumların, yoğun iş ortamının olduğu yerlerde influenza vakaları Omicron'dan daha fazla olarak rapor edilmiş. Dolayısıyla influenzaya da aslında çok dikkat etmemiz gerekiyor. O da damlacık yoluyla, yakın temasta bulaşıyor. İş yerlerinde, okullarda ortam havalandırılması, maske, hijyen, mesafe ve özellikle 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar mutlaka bu yıl da aşı yaptırmaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

'Bu yıl yüzde 300 arttı'

Doç. Dr. Savaşçı, 2020'de influenza vakalarının gelen veriler arasında sıfır olduğunu belirterek, "2021'de vakaların yüzde 30-40’lık kısmını influenza oluşturuyor. Dolayısıyla aslında yüzde 300'lük bir artış var. Bunda özellikle insanlar evde kapalı kaldı, bağışıklık sistemleri baskılandı, çocuklar da dışarıya çıkartılıyor. Dolayısıyla okulda virüsü kapan çocuk, ev içinde aile ile daha çok temas ediyor. İş yerlerinde havaların soğuması ile havalandırma azaldı. Ayrıca maske kullanımının azaldığı ve el hijyenine dikkat edilmediği için bu yıl influenza vakalarında özellikle grip aşısı da yapılmadığı için belirtili vakalar olarak çok ciddi bir artış var" dedi.
İstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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