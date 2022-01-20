Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Ukrayna, saldırı için sabotajcılar hazırladı

Puşilin, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Aldığımız istihbarata göre Ukrayna, yabancı uzmanların yardımıyla birkaç sabotaj grubunu hazırladı. Amaçları, Gorlovka, Donetsk ve Dokuçayevsk dahil cephe boyunca yer alan yerleşim birimleri” ifadesini kullandı.Donetsk’in sabotajlara hazır olduğunu ve güvenlik tedbirlerini artırdığını söyleyen Puşilin, saldırıların hedefinde doğalgaz boru hatları, su boru hatları ve elektrik hatları gibi altyapının olduğunu belirterek, “Bunlar, en bariz şekilde terör eylemleri” dedi.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) lideri Denis Puşilin, Ukrayna’nın Donetsk’in altyapı tesislerine saldırmayı planladığını belirtti.
Puşilin, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Aldığımız istihbarata göre Ukrayna, yabancı uzmanların yardımıyla birkaç sabotaj grubunu hazırladı. Amaçları, Gorlovka, Donetsk ve Dokuçayevsk dahil cephe boyunca yer alan yerleşim birimleri” ifadesini kullandı.
Donetsk’in sabotajlara hazır olduğunu ve güvenlik tedbirlerini artırdığını söyleyen Puşilin, saldırıların hedefinde doğalgaz boru hatları, su boru hatları ve elektrik hatları gibi altyapının olduğunu belirterek, “Bunlar, en bariz şekilde terör eylemleri” dedi.