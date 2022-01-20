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Donetsk: İngiltere'nin eğittiği Ukraynalı komandolar, 'yanıltma amaçlı' terör saldırıları planlıyor
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Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), İngiltere tarafından eğitilen Ukraynalı komandoların Donbass'ta 'yanıltma harekatı' düzenlenmesine zemin hazırlamak için bir dizi 'terör saldırısı' planladığını açıkladı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Başkan Yardımcısı Eduard Basurin, "Ukrayna, Rusya'yı ülkeye saldırmak için bir provokasyon sahneye koyacak. Neo-Nazi Sağ Sektör militanlarının da bölgede operasyon yaptığına inanıyorum" dedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 8. Özel Alayı'na bağlı 6 sabotaj grubunun İngiliz askeri uzmanlar tarafından eğitildiğine ve kesişme hattı yakınına gönderildiğine dair güvenilir bilgiye sahip olduklarını anlatan Basurin, "Planlanan provokasyonun amacı, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı saldırganlığa hazırlanmak için 'yanıltma harekatı' düzenlemekle suçlamak ve yerel sakinler arasında panik yaratmak" ifadelerini kullandı.
Kesişme hattı yakınındaki Mariupol'de Sağ Sektör üyelerinin tespit edildiğini kaydeden Basurin, psikolojik harekat birliğinin ve Ukrayna'da yayın yapan bir televizyonu kanalından ekibin eşlik ettiğini söylediği grubun Ukrayna ordusu 36. tugayının kontrolündeki Pavlopol köyünde operasyon gerçekleştirdiğinin altını çizdi.
Aralık ayı sonunda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk bölgesinde bulunan özel Amerikan askeri şirketlerinin Ukrayna'nın doğusunda kimyasal maddeli provokasyon hazırlığında olduklarını belirtmişti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 8. Özel Alayı'na bağlı 6 sabotaj grubunun İngiliz askeri uzmanlar tarafından eğitildiğine ve kesişme hattı yakınına gönderildiğine dair güvenilir bilgiye sahip olduklarını anlatan Basurin, "Planlanan provokasyonun amacı, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı saldırganlığa hazırlanmak için 'yanıltma harekatı' düzenlemekle suçlamak ve yerel sakinler arasında panik yaratmak" ifadelerini kullandı.
Kesişme hattı yakınındaki Mariupol'de Sağ Sektör üyelerinin tespit edildiğini kaydeden Basurin, psikolojik harekat birliğinin ve Ukrayna'da yayın yapan bir televizyonu kanalından ekibin eşlik ettiğini söylediği grubun Ukrayna ordusu 36. tugayının kontrolündeki Pavlopol köyünde operasyon gerçekleştirdiğinin altını çizdi.
Aralık ayı sonunda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk bölgesinde bulunan özel Amerikan askeri şirketlerinin Ukrayna'nın doğusunda kimyasal maddeli provokasyon hazırlığında olduklarını belirtmişti.