https://tr.sputniknews.com/20220120/donetsk-ingilterenin-egittigi-ukraynali-komandolar-yaniltma-amacli-teror-saldirilari-planliyor-1052947027.html

Donetsk: İngiltere'nin eğittiği Ukraynalı komandolar, 'yanıltma amaçlı' terör saldırıları planlıyor

Donetsk: İngiltere'nin eğittiği Ukraynalı komandolar, 'yanıltma amaçlı' terör saldırıları planlıyor

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), İngiltere tarafından eğitilen Ukraynalı komandoların Donbass'ta... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T17:00+0300

2022-01-20T17:00+0300

2022-01-20T17:00+0300

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donetsk halk milisleri idaresi

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Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Başkan Yardımcısı Eduard Basurin, "Ukrayna, Rusya'yı ülkeye saldırmak için bir provokasyon sahneye koyacak. Neo-Nazi Sağ Sektör militanlarının da bölgede operasyon yaptığına inanıyorum" dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 8. Özel Alayı'na bağlı 6 sabotaj grubunun İngiliz askeri uzmanlar tarafından eğitildiğine ve kesişme hattı yakınına gönderildiğine dair güvenilir bilgiye sahip olduklarını anlatan Basurin, "Planlanan provokasyonun amacı, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı saldırganlığa hazırlanmak için 'yanıltma harekatı' düzenlemekle suçlamak ve yerel sakinler arasında panik yaratmak" ifadelerini kullandı.Kesişme hattı yakınındaki Mariupol'de Sağ Sektör üyelerinin tespit edildiğini kaydeden Basurin, psikolojik harekat birliğinin ve Ukrayna'da yayın yapan bir televizyonu kanalından ekibin eşlik ettiğini söylediği grubun Ukrayna ordusu 36. tugayının kontrolündeki Pavlopol köyünde operasyon gerçekleştirdiğinin altını çizdi.Aralık ayı sonunda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk bölgesinde bulunan özel Amerikan askeri şirketlerinin Ukrayna'nın doğusunda kimyasal maddeli provokasyon hazırlığında olduklarını belirtmişti.

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donetsk, eduard basurin, sağ sektör, donetsk halk cumhuriyeti, pravıy sektor (sağ sektör), donetsk halk milisleri idaresi