Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador lideri Bukele'yi resmi törenle karşıladı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220120/donetsk-ingilterenin-egittigi-ukraynali-komandolar-yaniltma-amacli-teror-saldirilari-planliyor-1052947027.html
Donetsk: İngiltere'nin eğittiği Ukraynalı komandolar, 'yanıltma amaçlı' terör saldırıları planlıyor
Donetsk: İngiltere'nin eğittiği Ukraynalı komandolar, 'yanıltma amaçlı' terör saldırıları planlıyor
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), İngiltere tarafından eğitilen Ukraynalı komandoların Donbass'ta... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T17:00+0300
2022-01-20T17:00+0300
dünya
donetsk
eduard basurin
sağ sektör
donetsk halk cumhuriyeti
pravıy sektor (sağ sektör)
donetsk halk milisleri idaresi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101557/78/1015577838_0:116:2911:1753_1920x0_80_0_0_57a6d3a783da6ea6d22bb20b6f728003.jpg
Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Başkan Yardımcısı Eduard Basurin, "Ukrayna, Rusya'yı ülkeye saldırmak için bir provokasyon sahneye koyacak. Neo-Nazi Sağ Sektör militanlarının da bölgede operasyon yaptığına inanıyorum" dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 8. Özel Alayı'na bağlı 6 sabotaj grubunun İngiliz askeri uzmanlar tarafından eğitildiğine ve kesişme hattı yakınına gönderildiğine dair güvenilir bilgiye sahip olduklarını anlatan Basurin, "Planlanan provokasyonun amacı, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı saldırganlığa hazırlanmak için 'yanıltma harekatı' düzenlemekle suçlamak ve yerel sakinler arasında panik yaratmak" ifadelerini kullandı.Kesişme hattı yakınındaki Mariupol'de Sağ Sektör üyelerinin tespit edildiğini kaydeden Basurin, psikolojik harekat birliğinin ve Ukrayna'da yayın yapan bir televizyonu kanalından ekibin eşlik ettiğini söylediği grubun Ukrayna ordusu 36. tugayının kontrolündeki Pavlopol köyünde operasyon gerçekleştirdiğinin altını çizdi.Aralık ayı sonunda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk bölgesinde bulunan özel Amerikan askeri şirketlerinin Ukrayna'nın doğusunda kimyasal maddeli provokasyon hazırlığında olduklarını belirtmişti.
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101557/78/1015577838_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_9350cf1718a6cd105a08c8e3be279476.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donetsk, eduard basurin, sağ sektör, donetsk halk cumhuriyeti, pravıy sektor (sağ sektör), donetsk halk milisleri idaresi

Donetsk: İngiltere'nin eğittiği Ukraynalı komandolar, 'yanıltma amaçlı' terör saldırıları planlıyor

17:00 20.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girEduard Basurin
Eduard Basurin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), İngiltere tarafından eğitilen Ukraynalı komandoların Donbass'ta 'yanıltma harekatı' düzenlenmesine zemin hazırlamak için bir dizi 'terör saldırısı' planladığını açıkladı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Başkan Yardımcısı Eduard Basurin, "Ukrayna, Rusya'yı ülkeye saldırmak için bir provokasyon sahneye koyacak. Neo-Nazi Sağ Sektör militanlarının da bölgede operasyon yaptığına inanıyorum" dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 8. Özel Alayı'na bağlı 6 sabotaj grubunun İngiliz askeri uzmanlar tarafından eğitildiğine ve kesişme hattı yakınına gönderildiğine dair güvenilir bilgiye sahip olduklarını anlatan Basurin, "Planlanan provokasyonun amacı, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı saldırganlığa hazırlanmak için 'yanıltma harekatı' düzenlemekle suçlamak ve yerel sakinler arasında panik yaratmak" ifadelerini kullandı.

Kesişme hattı yakınındaki Mariupol'de Sağ Sektör üyelerinin tespit edildiğini kaydeden Basurin, psikolojik harekat birliğinin ve Ukrayna'da yayın yapan bir televizyonu kanalından ekibin eşlik ettiğini söylediği grubun Ukrayna ordusu 36. tugayının kontrolündeki Pavlopol köyünde operasyon gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Aralık ayı sonunda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk bölgesinde bulunan özel Amerikan askeri şirketlerinin Ukrayna'nın doğusunda kimyasal maddeli provokasyon hazırlığında olduklarını belirtmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce