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El Salvador Başkanı Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar
El Salvador Başkanı Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar
El Salvador Devlet Başkanı Bukele, profilinde 'CEO of El Salvador' yazan Twitter hesabından spor kıyafetleriyle bir çocukla fotoğrafını yayınladı. Bukele... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
el salvador
bitcoin
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Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Nayib Bukele'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.
https://tr.sputniknews.com/20211203/kestane-balinin-diyari-zonguldaktan-tum-dunyaya-selamlar-diyen-fehmi-pazarli-aslinda-duygusalim-1051424558.html
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recep tayyip erdoğan, el salvador, bitcoin, nayib bukele

El Salvador Başkanı Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar

03:02 20.01.2022 (güncellendi: 03:05 20.01.2022)
© REUTERS / Jose CabezasDevlet Başkanı Bukele, geçen ay kripto paradan elde edilen 4 milyon dolarlık kârın bir kısmının veterinerlik hastanesi inşasına yatırılacağını duyurmuştu.
Devlet Başkanı Bukele, geçen ay kripto paradan elde edilen 4 milyon dolarlık kârın bir kısmının veterinerlik hastanesi inşasına yatırılacağını duyurmuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Jose Cabezas
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El Salvador Devlet Başkanı Bukele, profilinde 'CEO of El Salvador' yazan Twitter hesabından spor kıyafetleriyle bir çocukla fotoğrafını yayınladı. Bukele Twitter paylaşımında, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" ifadelerini kullandı.
Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Nayib Bukele'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.
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