https://tr.sputniknews.com/20220120/el-salvador-baskani-bukele-oncelikle-bitcoin-diyarindan-turkiyeye-selamlar-1052920329.html

El Salvador Başkanı Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar

El Salvador Başkanı Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, profilinde 'CEO of El Salvador' yazan Twitter hesabından spor kıyafetleriyle bir çocukla fotoğrafını yayınladı. Bukele... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T03:02+0300

2022-01-20T03:02+0300

2022-01-20T03:05+0300

politika

recep tayyip erdoğan

el salvador

bitcoin

nayib bukele

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Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Nayib Bukele'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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recep tayyip erdoğan, el salvador, bitcoin, nayib bukele