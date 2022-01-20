El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele paylaştı: Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben

Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele için Beştepe'de resmi tören düzenlendi.O anlara ait bir görüntüyü paylaşan Bukele, 'Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!" ifadelerini kullandı.
Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye gelen ve resmi törenle karşılanan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk askerine selam verdiği anları Twitter hesabından paylaştı. Bukele paylaşımına, ''Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!'' notunu düştü.
Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele için Beştepe'de resmi tören düzenlendi.
O anlara ait bir görüntüyü paylaşan Bukele, 'Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!" ifadelerini kullandı.