Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220120/el-salvador-cumhurbaskani-bukele-paylasti-turkce-dersinde-sozluye-kalkinca-ben-1052958504.html
El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele paylaştı: Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben
El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele paylaştı: Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben
Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye gelen ve resmi törenle karşılanan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk askerine selam verdiği anları... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T23:33+0300
2022-01-20T23:38+0300
el salvador
türkiye
türkiye
türkçe
nayib bukele
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052958602_0:73:2000:1198_1920x0_80_0_0_d9348afc59077d2886be163391d876e2.jpg
Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele için Beştepe'de resmi tören düzenlendi.O anlara ait bir görüntüyü paylaşan Bukele, 'Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!" ifadelerini kullandı.
el salvador
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052958602_152:0:1848:1272_1920x0_80_0_0_98b26c994fa8709a4835c72b018de893.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
el salvador, türkiye, türkçe, nayib bukele

El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele paylaştı: Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben

23:33 20.01.2022 (güncellendi: 23:38 20.01.2022)
© İHA / HÜLYA KEKLİKCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşıladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİK
Abone ol
Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye gelen ve resmi törenle karşılanan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk askerine selam verdiği anları Twitter hesabından paylaştı. Bukele paylaşımına, ''Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!'' notunu düştü.
Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele için Beştepe'de resmi tören düzenlendi.
O anlara ait bir görüntüyü paylaşan Bukele, 'Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce