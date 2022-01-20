https://tr.sputniknews.com/20220120/el-salvador-cumhurbaskani-bukele-paylasti-turkce-dersinde-sozluye-kalkinca-ben-1052958504.html

El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele paylaştı: Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben

El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele paylaştı: Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye gelen ve resmi törenle karşılanan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk askerine selam verdiği anları... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T23:33+0300

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el salvador

türkiye

türkiye

türkçe

nayib bukele

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Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele için Beştepe'de resmi tören düzenlendi.O anlara ait bir görüntüyü paylaşan Bukele, 'Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!" ifadelerini kullandı.

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el salvador, türkiye, türkçe, nayib bukele