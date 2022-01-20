https://tr.sputniknews.com/20220120/elazigda-kar-kalinligi-insan-boyuna-yaklasti-1052926916.html

Elazığ’da kar kalınlığı insan boyuna yaklaştı

Elazığ’da kar kalınlığı insan boyuna yaklaştı

Elazığ'da etkili olan yağış sonrası kar kalınlığının bir metreye yaklaşması yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı köylerde vatandaşlar, yolda ilerlemekte zorlandı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T10:37+0300

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türkiye

elazığ

kar yağışı

doğu anadolu

kar

kar fırtınası

insan

doğu anadolu bölgesi

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Elazığ, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yağış nedeniyle kalınlığı bir metreye yaklaşan kar, köylülere zor anlar yaşatıyor. Palu ilçesine bağlı Güllüce köyü sakinleri, insan boyunun yarısını bulan kar kütlelerinde yürümekte zorlandı.Kar kalınlığı nedeniyle köylüler, hayvanları kar kütleleri arasında yürütmekte zorlanırken, kapalı olan yolların açılması içinde ekiplerin çalıştığı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220120/kar-etkisini-surduruyor-afad-son-verileri-acikladi-1052922893.html

türkiye

elazığ

doğu anadolu

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elazığ, kar yağışı, doğu anadolu, kar, kar fırtınası, insan, doğu anadolu bölgesi