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https://tr.sputniknews.com/20220120/elazigda-kar-kalinligi-insan-boyuna-yaklasti-1052926916.html
Elazığ’da kar kalınlığı insan boyuna yaklaştı
Elazığ’da kar kalınlığı insan boyuna yaklaştı
Elazığ'da etkili olan yağış sonrası kar kalınlığının bir metreye yaklaşması yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı köylerde vatandaşlar, yolda ilerlemekte zorlandı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T10:37+0300
2022-01-20T10:37+0300
2022-01-20T10:37+0300
türkiye
elazığ
kar yağışı
doğu anadolu
kar
kar fırtınası
insan
doğu anadolu bölgesi
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Elazığ, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yağış nedeniyle kalınlığı bir metreye yaklaşan kar, köylülere zor anlar yaşatıyor. Palu ilçesine bağlı Güllüce köyü sakinleri, insan boyunun yarısını bulan kar kütlelerinde yürümekte zorlandı.Kar kalınlığı nedeniyle köylüler, hayvanları kar kütleleri arasında yürütmekte zorlanırken, kapalı olan yolların açılması içinde ekiplerin çalıştığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220120/kar-etkisini-surduruyor-afad-son-verileri-acikladi-1052922893.html
türkiye
elazığ
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elazığ, kar yağışı, doğu anadolu, kar, kar fırtınası, insan, doğu anadolu bölgesi
Elazığ’da kar kalınlığı insan boyuna yaklaştı
Elazığ'da etkili olan yağış sonrası kar kalınlığının bir metreye yaklaşması yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı köylerde vatandaşlar, yolda ilerlemekte zorlandı.
Elazığ, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yağış nedeniyle kalınlığı bir metreye yaklaşan kar, köylülere zor anlar yaşatıyor. Palu ilçesine bağlı Güllüce köyü sakinleri, insan boyunun yarısını bulan kar kütlelerinde yürümekte zorlandı.
Kar kalınlığı nedeniyle köylüler, hayvanları kar kütleleri arasında yürütmekte zorlanırken, kapalı olan yolların açılması içinde ekiplerin çalıştığı bildirildi.