https://tr.sputniknews.com/20220120/elektrik-panosundan-kablo-calmak-isteyen-kisi-akima-kapilarak-hayatini-kaybetti-1052917576.html

Elektrik panosundan kablo çalmak isteyen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Elektrik panosundan kablo çalmak isteyen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Batman'da su deposunun elektrik panosundan kablo çalmak isteyen zanlı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T01:12+0300

2022-01-20T01:12+0300

2022-01-20T01:12+0300

türkiye

elektrik

batman

hırsız

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Batman'da kablo çalmak isteyen zanlı akıma kapılarak öldü.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 15 Ocak'ta Petrolkent Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında Batman Belediyesi BASKİ'ye ait su deposunun yanında hareketsiz yatan bir kişinin olduğu bildirilmesi üzerine bölgeye ekiplerin yönlendirildiği bildirildi.Ekiplerin yaptığı incelemede su deposunun elektrik panosu kısmına bakır kablo hırsızlığı yapmak amacıyla kilidi kırarak giren zanlıların olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

türkiye

batman

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elektrik, batman, hırsız