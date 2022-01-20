Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220120/elma-secerken-telefonu-calindi-1052928642.html
Elma seçerken telefonu çalındı
Elma seçerken telefonu çalındı
İstanbul'da pazardaki bir tezgahtan elma seçen yaşlı adamın cep telefonu çalındı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T11:20+0300
2022-01-20T11:41+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
hırsız
hırsızlık
pazar
telefon
manav
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052928617_0:5:1559:881_1920x0_80_0_0_e42cfc01b2b33d9bc485a9f8ba6d6fcc.jpg
İstanbul Esenyurt'ta meyve sebze alışverişi yapan yaşlı adam, evinin yakınında bulunan manava giderek alışveriş yapmaya başladı. Elma seçen adamın, yanına yaklaşan şüpheli elini yaşlı adamın paltosuna soktu. Olan bitenden habersiz yaşlı adam, elma seçmeye devam ederken o sırada cep telefonu çalan hırsız olay yerinden uzaklaştı. Hırsızın soğukkanlı tavırları ise pes dedirtirken, olayı sonradan fark eden yaşlı adam karakola giderek şahıstan şikâyetçi oldu. 'Elma seçmesi pahalıya patlamış'Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Çalan kişi çok soğukkanlı, herhalde profesyonel bir hırsız. Meyve alan adamın cebinden telefonunu alıp gidiyor. Elma seçmesi pahalıya patlamış, Telefonu çalınan kişi yaşlı bir adam fark etmiyor ve elmasını almaya devam ediyor. Elma seçmesi pahalıya patlamış, adam telefonundan olmuş. Hırsızlık bu adamların mesleği olmuş. Görenler de korkudan sesini çıkaramıyor çünkü saldırıp saldırmayacağı belli değil'' dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220120/elektrik-panosundan-kablo-calmak-isteyen-kisi-akima-kapilarak-hayatini-kaybetti-1052917576.html
türkiye
istanbul
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052928617_0:0:1195:896_1920x0_80_0_0_4f5cbb90bf93ac3c1a1f71a48f039814.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, esenyurt, hırsız, hırsızlık, pazar, telefon, manav

Elma seçerken telefonu çalındı

11:20 20.01.2022 (güncellendi: 11:41 20.01.2022)
© İHAElma seçerken telefonu çalındı
Elma seçerken telefonu çalındı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA
Abone ol
İstanbul'da pazardaki bir tezgahtan elma seçen yaşlı adamın cep telefonu çalındı.
İstanbul Esenyurt'ta meyve sebze alışverişi yapan yaşlı adam, evinin yakınında bulunan manava giderek alışveriş yapmaya başladı. Elma seçen adamın, yanına yaklaşan şüpheli elini yaşlı adamın paltosuna soktu. Olan bitenden habersiz yaşlı adam, elma seçmeye devam ederken o sırada cep telefonu çalan hırsız olay yerinden uzaklaştı. Hırsızın soğukkanlı tavırları ise pes dedirtirken, olayı sonradan fark eden yaşlı adam karakola giderek şahıstan şikâyetçi oldu.

'Elma seçmesi pahalıya patlamış'

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Çalan kişi çok soğukkanlı, herhalde profesyonel bir hırsız. Meyve alan adamın cebinden telefonunu alıp gidiyor. Elma seçmesi pahalıya patlamış, Telefonu çalınan kişi yaşlı bir adam fark etmiyor ve elmasını almaya devam ediyor. Elma seçmesi pahalıya patlamış, adam telefonundan olmuş. Hırsızlık bu adamların mesleği olmuş. Görenler de korkudan sesini çıkaramıyor çünkü saldırıp saldırmayacağı belli değil'' dedi.
Batman'da kablo çalmak isteyen zanlı akıma kapılarak öldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
TÜRKİYE
Elektrik panosundan kablo çalmak isteyen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
01:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:36Safiye Soyman ve Faik Öztürk’e dolandırıcılık suçlaması
12:34Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 87.64 arttı
12:32Tonga'daki felaket: 57 yaşındaki adam 27 saat yüzerek hayatta kaldı
12:30Ankara Metrosu'nda klasik müzik çalmaya başladı: 'Günün yorgunluğuna iyi gelebilecek bir şey'
12:30Türkiye, pasaport endeksinde 7 sıra birden yükseldi
12:23Bakan Karaismailoğlu: İmamoğlu yapması gerekenleri yapmalı, sorumluluğunu yerine getirmeli
12:15Sağlık Bakanı Koca: BioNTech üzerine Turkovac çalışmasını başlatacağız, dünyada ilk olacak
12:14CSKA, Yusuf Yazıcı'nın tanıtım filmi için özür diledi, videoyu yapan ekiple yolları ayırdı
12:13TKBB'den yeni karar: Asgari ücret ve altında geliri olan borçluların maaşları haczedilmeyecek
12:12Doktorları şaşırtan adam: 67 yıldır duş almıyor, yollardaki ölü hayvanlardan besleniyor ve sağlıklı
12:11Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 3600 ek gösterge Mayıs ayında Meclis'te
12:08İstanbul'da kadın emlakçıya silahlı saldırı
12:02Djokovic'i sınırdışı eden mahkemenin gerekçeli kararı: 'Aşı karşıtlığını teşvik' endişesi haklı
12:02Şehir hayatından vazgeçip köye yerleşti: Taşındığı evi müzeye çevirdi
11:56Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın casusluktan mahkum edildiği dosya istinaftan geçti
11:51'Apollo'dan Athena'ya': Antik kentlerin 5 endemik bitkisi koruma altına alındı
11:45Bir araçta 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi
11:43Türkiye Tesis Yöneticileri Federasyonu: En yüksek aidat bedelleri Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş'ta
11:39Kovid-19 protokollerini İbiza’da açıklayan Fransa Eğitim Bakanı'na Paris'te mayolu protesto
11:36Nedim Şener ve Şaban Sevinç arasında gazetecilik tartışması: 'O sözleri sana yediririm'