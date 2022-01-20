https://tr.sputniknews.com/20220120/elma-secerken-telefonu-calindi-1052928642.html

Elma seçerken telefonu çalındı

Elma seçerken telefonu çalındı

İstanbul'da pazardaki bir tezgahtan elma seçen yaşlı adamın cep telefonu çalındı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T11:20+0300

2022-01-20T11:20+0300

2022-01-20T11:41+0300

türkiye

istanbul

esenyurt

hırsız

hırsızlık

pazar

telefon

manav

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052928617_0:5:1559:881_1920x0_80_0_0_e42cfc01b2b33d9bc485a9f8ba6d6fcc.jpg

İstanbul Esenyurt'ta meyve sebze alışverişi yapan yaşlı adam, evinin yakınında bulunan manava giderek alışveriş yapmaya başladı. Elma seçen adamın, yanına yaklaşan şüpheli elini yaşlı adamın paltosuna soktu. Olan bitenden habersiz yaşlı adam, elma seçmeye devam ederken o sırada cep telefonu çalan hırsız olay yerinden uzaklaştı. Hırsızın soğukkanlı tavırları ise pes dedirtirken, olayı sonradan fark eden yaşlı adam karakola giderek şahıstan şikâyetçi oldu. 'Elma seçmesi pahalıya patlamış'Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Çalan kişi çok soğukkanlı, herhalde profesyonel bir hırsız. Meyve alan adamın cebinden telefonunu alıp gidiyor. Elma seçmesi pahalıya patlamış, Telefonu çalınan kişi yaşlı bir adam fark etmiyor ve elmasını almaya devam ediyor. Elma seçmesi pahalıya patlamış, adam telefonundan olmuş. Hırsızlık bu adamların mesleği olmuş. Görenler de korkudan sesini çıkaramıyor çünkü saldırıp saldırmayacağı belli değil'' dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220120/elektrik-panosundan-kablo-calmak-isteyen-kisi-akima-kapilarak-hayatini-kaybetti-1052917576.html

türkiye

istanbul

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, esenyurt, hırsız, hırsızlık, pazar, telefon, manav