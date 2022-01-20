Enerji Bakanlığı: Sanayi tesislerinin elektrik tüketiminde kısıtlamaya gidilecek

© Fotoğraf : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünitenin reaktör kabı © Fotoğraf : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

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Enerji Bakanlığı, Sanayi tesislerinin elektrik tüketiminde de kısıtlamaya gidileceğini bildirdi. Açıklamada ayrıca diğer tüketicilerin kısıtlamadan etkilenmemesi için önlem alındığı da belirtildi.