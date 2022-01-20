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https://tr.sputniknews.com/20220120/enerji-bakanligi-sanayi-tesislerinin-elektrik-tuketiminde-kisitlamaya-gidilecek-1052949898.html
Enerji Bakanlığı: Sanayi tesislerinin elektrik tüketiminde kısıtlamaya gidilecek
Enerji Bakanlığı: Sanayi tesislerinin elektrik tüketiminde kısıtlamaya gidilecek
Enerji Bakanlığı, Sanayi tesislerinin elektrik tüketiminde de kısıtlamaya gidileceğini bildirdi. Açıklamada ayrıca diğer tüketicilerin kısıtlamadan... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T18:16+0300
2022-01-20T18:16+0300
2022-01-20T18:18+0300
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
Enerji Bakanlığı: Sanayi tesislerinin elektrik tüketiminde kısıtlamaya gidilecek
18:16 20.01.2022 (güncellendi: 18:18 20.01.2022)
Enerji Bakanlığı, Sanayi tesislerinin elektrik tüketiminde de kısıtlamaya gidileceğini bildirdi. Açıklamada ayrıca diğer tüketicilerin kısıtlamadan etkilenmemesi için önlem alındığı da belirtildi.