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Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'ye kitabını hediye etti
Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'ye kitabını hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El Salvador Cumhurbaşkanı, dostum Nayib Bukele’ye Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabım ile Dünya Beşten Büyüktür kitabını hediye ettim"... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T21:55+0300
2022-01-20T22:03+0300
recep tayyip erdoğan
el salvador
nayib bukele
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'ye 'Dünya Beş'ten Büyüktür' ile kendi kitabını kitabını imzalayarak hediye etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
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recep tayyip erdoğan, el salvador, nayib bukele

Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'ye kitabını hediye etti

21:55 20.01.2022 (güncellendi: 22:03 20.01.2022)
© Twitter Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'ye kitabını hediye etti
Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'ye kitabını hediye etti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Twitter
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El Salvador Cumhurbaşkanı, dostum Nayib Bukele’ye Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabım ile Dünya Beşten Büyüktür kitabını hediye ettim" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'ye 'Dünya Beş'ten Büyüktür' ile kendi kitabını kitabını imzalayarak hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"El Salvador Cumhurbaşkanı, dostum Nayib Bukele’ye Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabım ile Dünya Beşten Büyüktür kitabını hediye ettim. Daha adil ve müreffeh bir dünya için hep beraber mücadele edeceğiz.
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