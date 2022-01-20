Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'ye kitabını hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'ye 'Dünya Beş'ten Büyüktür' ile kendi kitabını kitabını imzalayarak hediye etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El Salvador Cumhurbaşkanı, dostum Nayib Bukele’ye Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabım ile Dünya Beşten Büyüktür kitabını hediye ettim" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'ye 'Dünya Beş'ten Büyüktür' ile kendi kitabını kitabını imzalayarak hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"El Salvador Cumhurbaşkanı, dostum Nayib Bukele’ye Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabım ile Dünya Beşten Büyüktür kitabını hediye ettim. Daha adil ve müreffeh bir dünya için hep beraber mücadele edeceğiz.
El Salvador Cumhurbaşkanı, dostum @nayibbukele’ye Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabım ile Dünya Beşten Büyüktür kitabını hediye ettim.