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https://tr.sputniknews.com/20220120/erdogan-el-salvador-cumhurbaskani-bukeleyi-resmi-torenle-karsiliyor-1052947829.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador lideri Bukele'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador lideri Bukele'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşıladı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T17:14+0300
2022-01-20T17:14+0300
2022-01-20T17:21+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
resmi tören
nayib bukele
beştepe
karşılama
beştepe külliyesi
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Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele için Beştepe'de resmi tören düzenlendi.
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recep tayyip erdoğan, resmi tören, nayib bukele, beştepe, karşılama, beştepe külliyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador lideri Bukele'yi resmi törenle karşıladı
17:14 20.01.2022 (güncellendi: 17:21 20.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşıladı.
Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele için Beştepe'de resmi tören düzenlendi.