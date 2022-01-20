https://tr.sputniknews.com/20220120/evi-alev-alev-yanan-kisiyi-yat-kalk-dua-et-uykudayken-yakalanmadin-diyerek-teselli-ettiler-1052918375.html

Evi alev alev yanan kişiyi 'Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın' diyerek teselli ettiler

Evi alev alev yanan kişiyi 'Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın' diyerek teselli ettiler

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit mahallesinde tek katlı ev alev alev yandı. Çevredekiler ev sahibine "Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın" ifadesiyle moral... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T01:34+0300

2022-01-20T01:34+0300

2022-01-20T01:36+0300

türkiye

bursa

yangın

ev sahibi

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Yangın saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Mezit mahallesinde meydana geldi. Metin Haliloğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kendini zorlukla evden dışarıya atan Haliloğlu, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev topuna dönen eve müdahale ederek, çevredeki evlere sıçramadan 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Çevredekiler ev sahibine "Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın" ifadesiyle moral verdiler. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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bursa, yangın, ev sahibi