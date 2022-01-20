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Evi alev alev yanan kişiyi 'Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın' diyerek teselli ettiler
01:34 20.01.2022 (güncellendi: 01:36 20.01.2022)
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW521915Ev yangını
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW521915
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit mahallesinde tek katlı ev alev alev yandı. Çevredekiler ev sahibine "Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın" ifadesiyle moral verdiler. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Mezit mahallesinde meydana geldi. Metin Haliloğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kendini zorlukla evden dışarıya atan Haliloğlu, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, alev topuna dönen eve müdahale ederek, çevredeki evlere sıçramadan 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Çevredekiler ev sahibine "Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın" ifadesiyle moral verdiler.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ekipler, alev topuna dönen eve müdahale ederek, çevredeki evlere sıçramadan 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Çevredekiler ev sahibine "Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın" ifadesiyle moral verdiler.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Evi alev alev yanan kişiyi 'Yat kalk dua et, uykudayken yakalanmadın' diyerek teselli ettiler https://t.co/MTbGnidK0u pic.twitter.com/jLxvptxqK9— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 19, 2022