Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220120/evine-cay-icmeye-gittigi-adami-kabloyla-olduren-zanli-tutuklandi-1052922338.html
Evine çay içmeye gittiği adamı kabloyla öldüren zanlı tutuklandı
Evine çay içmeye gittiği adamı kabloyla öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da yaşanan olayda 56 yaşındaki Mahmut Çetindağ evine çay içmeye davet ettiği yabancı uyruklu genç tarafından kablo ile boğularak öldürüldü, zanlı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T08:14+0300
2022-01-20T08:14+0300
türkiye
şanlıurfa
cinayet
çay
bardak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052922313_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_def638cd37f7a1033a18b62de003a1ac.jpg
Olay, önceki akşam Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Mahalleden kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, kokuların kaynağının yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ’ın evinden geldiğini fark etti. Gittikleri evde kapıyı açan olmayınca da durumu polise haber verdiler.Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açınca kokuların cesetten geldiğini anladı. Yapılan incelemede cesedin ev sahibi Mahmut Çetindağ’a ait olduğu belirlendi.Ölen şahsın boynunda iz olduğunu gören ekipler, şahsın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.Çetindağ ile son görüşen kişileri takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bardağın üzerindeki parmak izlerinin yabancı uyruklu A.A. isimli şahsa ait olduğunu belirledi ve zanlıyı gözaltına aldı.Mahmut Çetindağ’a ait evde buluşan ikilinin çay içtikten sonra bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, A.A.’nın televizyon kablosuyla şahsı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.Zanlı A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
türkiye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052922313_103:0:583:360_1920x0_80_0_0_002bffb827368d0ad0328d894fb85074.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şanlıurfa, cinayet, çay, bardak

Evine çay içmeye gittiği adamı kabloyla öldüren zanlı tutuklandı

08:14 20.01.2022
© DHAEvine çay içmeye gittiği adamı kabloyla öldüren zanlı tutuklandı
Evine çay içmeye gittiği adamı kabloyla öldüren zanlı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© DHA
Abone ol
Şanlıurfa'da yaşanan olayda 56 yaşındaki Mahmut Çetindağ evine çay içmeye davet ettiği yabancı uyruklu genç tarafından kablo ile boğularak öldürüldü, zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Olay, önceki akşam Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Mahalleden kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, kokuların kaynağının yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ’ın evinden geldiğini fark etti. Gittikleri evde kapıyı açan olmayınca da durumu polise haber verdiler.

Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açınca kokuların cesetten geldiğini anladı. Yapılan incelemede cesedin ev sahibi Mahmut Çetindağ’a ait olduğu belirlendi.
Ölen şahsın boynunda iz olduğunu gören ekipler, şahsın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.
Çetindağ ile son görüşen kişileri takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bardağın üzerindeki parmak izlerinin yabancı uyruklu A.A. isimli şahsa ait olduğunu belirledi ve zanlıyı gözaltına aldı.
Mahmut Çetindağ’a ait evde buluşan ikilinin çay içtikten sonra bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, A.A.’nın televizyon kablosuyla şahsı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlı A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:17Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
08:14Evine çay içmeye gittiği adamı kabloyla öldüren zanlı tutuklandı
08:02Kar etkisini sürdürüyor: AFAD son durumu açıkladı
07:58İBB Sözcüsü Ongun: 'Buradan metro geçebilirdi' afişi hayal mahsulü
07:38Bozkurt'taki selde kaybolan otomobil 5 ay sonra sahile vurdu
07:30CHP'li Özel: Erdoğan, Berat Albayrak'ı yeniden bakan yapacak
07:14Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu olacak
06:5810 kiloluk taş rüzgarda uçup başına düşen kadın hayatını kaybetti
06:43ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın '6 Ocak kayıtlarının açılmaması' talebini reddetti
06:31İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 481 gözaltı
06:24Ataşehir'de yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler
06:12Bulgaristan'dan PCR testi kararı
05:35Almanya'da '12 bin aşı sertifikasında sahtekarlık' soruşturması
05:12Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan görevden alındı
04:36Putin'e Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren tasarı Duma'ya sunuldu
04:19Almanya'da iktidar ortağı Yeşiller Partisi yöneticileri hakkında sadakatsizlik soruşturması
03:55Kazakistan Dışişleri Bakanı Tleuberdi: Silahlı saldırganlar Asya dillerinde konuşuyordu
03:30Rus askeri uzmanlar, Kovid-19 için hızlandırılmış test yöntemi geliştirdi
03:02El Salvador Başkanı Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar
02:51Brezilya'da rekor sayıda günlük koronavirüs vakası