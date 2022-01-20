https://tr.sputniknews.com/20220120/evine-cay-icmeye-gittigi-adami-kabloyla-olduren-zanli-tutuklandi-1052922338.html

Evine çay içmeye gittiği adamı kabloyla öldüren zanlı tutuklandı

Evine çay içmeye gittiği adamı kabloyla öldüren zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da yaşanan olayda 56 yaşındaki Mahmut Çetindağ evine çay içmeye davet ettiği yabancı uyruklu genç tarafından kablo ile boğularak öldürüldü, zanlı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T08:14+0300

2022-01-20T08:14+0300

2022-01-20T08:14+0300

türkiye

şanlıurfa

cinayet

çay

bardak

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Olay, önceki akşam Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Mahalleden kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, kokuların kaynağının yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ’ın evinden geldiğini fark etti. Gittikleri evde kapıyı açan olmayınca da durumu polise haber verdiler.Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açınca kokuların cesetten geldiğini anladı. Yapılan incelemede cesedin ev sahibi Mahmut Çetindağ’a ait olduğu belirlendi.Ölen şahsın boynunda iz olduğunu gören ekipler, şahsın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.Çetindağ ile son görüşen kişileri takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bardağın üzerindeki parmak izlerinin yabancı uyruklu A.A. isimli şahsa ait olduğunu belirledi ve zanlıyı gözaltına aldı.Mahmut Çetindağ’a ait evde buluşan ikilinin çay içtikten sonra bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, A.A.’nın televizyon kablosuyla şahsı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.Zanlı A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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şanlıurfa, cinayet, çay, bardak