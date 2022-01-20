Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220120/evine-giren-hirsizi-olduren-tersane-iscisinin-annesi-kendisini-savunmasaydi-olecekti-1052937691.html
Evine giren hırsızı öldüren tersane işçisinin annesi: Oğlum kendini savunmasaydı ölecekti
Evine giren hırsızı öldüren tersane işçisinin annesi: Oğlum kendini savunmasaydı ölecekti
Kocaeli'de, hırsızlık amacıyla evine giren Murat Yarar'ı bıçaklayarak öldüren tersane işçisi Osman Karatoprak'ın annesi Maşallah Karatoprak, oğlu ve karşı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T14:05+0300
2022-01-20T14:05+0300
türkiye
kocaeli
gölcük
hırsız
ev
mahkeme
tutuklama
dava
yatak odası
karar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052937653_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_e3be9dd7e926af5e00feedd3e4c53719.jpg
14 Ocak sabahı, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'deki apartmanın giriş katında meydana gelen olayda, tersane işçisi Osman Karatoprak, eve hırsızlık amacıyla giren Murat Yarar'ı çıkan arbedede bıçakladı. Evden kaçan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. Osman Karatoprak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Murat Yarar, yaşamını yitirdi. Yarar'ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi.Gözaltına alınan Osman Karatoprak, emniyetteki ifadesinde sabah kahvaltı yaptığını ve masayı toparladığı sırada yatak odasından sesler geldiğini belirterek, "Masada bulunan tavayı sol elime, bıçağı sağ elime alıp odadan çıktıktan sonra seslerin geldiği yatak odasına doğru yöneldim. Kapıyı açtığımda alt kısmında pantolonu inik vaziyette bir erkek şahsın halıya işediğini gördüm. Şahsı görünce birden korktum ve 'Sen kimsin?' diye sordum. Pantolonunu çekti ve kemerini taktı. Bana da, 'Ne yapacaksın, elindeki bıçakla bana mı vuracaksın?' diyerek sağ elini belinin arka kısmına doğru götürdü ve bulunduğu yerden üzerime doğru zıpladı. Bana saldırınca ben de korku ve panikle elimde bulunan tavayı bu şahsın omuz kısmına doğru vurmaya başladım ve yine elimde bulunan bıçağı şahsın kalça kısmına doğru sallayarak kendimden uzaklaştırmak istedim. Can havliyle ben bu şahsı yaralayıp yaralamadığımı bilmiyorum" dedi.Osman Karatoprak çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.'Kendi̇mi̇ karşı tarafin annesi̇ni̇n yeri̇ne koyuyorum'Osman Karatoprak’ın annesi Maşallah Karatoprak, oğlunun kendisini savunduğunu belirterek, "Karşı tarafa da Allah sabır versin. Oğlum kendini savunmasaydı, ölecekti. Başkasının başına gelmesin. Diyecek bir şey yok. Acı çekiyorum, kendimi de karşı tarafın annesinin yerinde görüyorum, çocuğumu çocuğunun yerinde görüyorum. Ben de aynı acıyı yaşıyorum. Oğlumu ne olur serbest bırakın" dedi.Ağabeyinin kendisini savunduğunu ve meşru müdafaa durumunun göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Nazlıcan Karatoprak, "Benim ağabeyim normalde bir karıncayı dahi incitmez. Buraya çalışmak için geldi, ev tuttuk. Tek başına yaşıyordu. Öldürmeseydi belki öldürecekti ve öldürmeye de niyeti yoktu. Öldürmeye niyeti olan bir kişi ne ambulansı arar ne de ambulansa taşır. Ağabeyimin serbest kalmasını ve gerekli işlemlerin adaletli bir şekilde yapılmasını istiyorum. Haksız yere yatmasına kimsenin ömrü razı olmaz" diye konuştu.'Kendi̇ni̇ savunma i̇çgüdüsü'Müvekkilinin kendisini savunmak amacıyla meşru müdafaa hakkını kullandığını belirten ve tutukluluk haline itiraz ettiklerini ifade eden Avukat Osman Özgeliş, "Osman Karatoprak hakkında Gölcük Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten adam öldürme suçuna istinaden verilen tutuklama kararına, müvekkil Osman Karatoprak’ın evinde gerçekleşen ve hırsızlık yapmak için evin kapısını kırarak giren maktulle müvekkilin karşılaşması neticesinde gerçekleşen eylemi, müvekkilimiz haksız saldırıyı engellemek, kendisini koruma içgüdüsü ve savunma maksadıyla yapmış. Yaralama ya da öldürme kastı kesinlikle bulunmadığından ceza kanununda mevcut olan ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlerden olan meşru savunma ve zorunluluk hali ile sınırın aşılması müesseselerinin de göz önüne alınarak tutuksuz yargılanması gerektiğine ilişkin itirazlarımız tarafımızca Gölcük Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne yapılmıştır" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220117/evine-giren-hirsizi-olduren-sahis-tutuklandi-1052821495.html
türkiye
kocaeli
gölcük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052937653_72:0:589:388_1920x0_80_0_0_3695b1b361ced5593501c5004dcc355b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kocaeli, gölcük, hırsız, ev, mahkeme, tutuklama, dava, yatak odası, karar, bıçaklama

Evine giren hırsızı öldüren tersane işçisinin annesi: Oğlum kendini savunmasaydı ölecekti

14:05 20.01.2022
© DHAEvine giren hırsızı öldüren tersane işçisinin annesi: Kendisini savunmasaydı ölecekti
Evine giren hırsızı öldüren tersane işçisinin annesi: Kendisini savunmasaydı ölecekti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© DHA
Abone ol
Kocaeli'de, hırsızlık amacıyla evine giren Murat Yarar'ı bıçaklayarak öldüren tersane işçisi Osman Karatoprak'ın annesi Maşallah Karatoprak, oğlu ve karşı tarafın ailesi için üzüldüğünü söyleyerek, "Oğlum kendini savunmasaydı ölecekti, acı çekiyorum" dedi.
14 Ocak sabahı, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'deki apartmanın giriş katında meydana gelen olayda, tersane işçisi Osman Karatoprak, eve hırsızlık amacıyla giren Murat Yarar'ı çıkan arbedede bıçakladı.
Evden kaçan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. Osman Karatoprak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Murat Yarar, yaşamını yitirdi. Yarar'ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Osman Karatoprak, emniyetteki ifadesinde sabah kahvaltı yaptığını ve masayı toparladığı sırada yatak odasından sesler geldiğini belirterek, "Masada bulunan tavayı sol elime, bıçağı sağ elime alıp odadan çıktıktan sonra seslerin geldiği yatak odasına doğru yöneldim. Kapıyı açtığımda alt kısmında pantolonu inik vaziyette bir erkek şahsın halıya işediğini gördüm. Şahsı görünce birden korktum ve 'Sen kimsin?' diye sordum. Pantolonunu çekti ve kemerini taktı. Bana da, 'Ne yapacaksın, elindeki bıçakla bana mı vuracaksın?' diyerek sağ elini belinin arka kısmına doğru götürdü ve bulunduğu yerden üzerime doğru zıpladı. Bana saldırınca ben de korku ve panikle elimde bulunan tavayı bu şahsın omuz kısmına doğru vurmaya başladım ve yine elimde bulunan bıçağı şahsın kalça kısmına doğru sallayarak kendimden uzaklaştırmak istedim. Can havliyle ben bu şahsı yaralayıp yaralamadığımı bilmiyorum" dedi.
Osman Karatoprak çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

'Kendi̇mi̇ karşı tarafin annesi̇ni̇n yeri̇ne koyuyorum'

Osman Karatoprak’ın annesi Maşallah Karatoprak, oğlunun kendisini savunduğunu belirterek, "Karşı tarafa da Allah sabır versin. Oğlum kendini savunmasaydı, ölecekti. Başkasının başına gelmesin. Diyecek bir şey yok. Acı çekiyorum, kendimi de karşı tarafın annesinin yerinde görüyorum, çocuğumu çocuğunun yerinde görüyorum. Ben de aynı acıyı yaşıyorum. Oğlumu ne olur serbest bırakın" dedi.
Ağabeyinin kendisini savunduğunu ve meşru müdafaa durumunun göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Nazlıcan Karatoprak, "Benim ağabeyim normalde bir karıncayı dahi incitmez. Buraya çalışmak için geldi, ev tuttuk. Tek başına yaşıyordu. Öldürmeseydi belki öldürecekti ve öldürmeye de niyeti yoktu. Öldürmeye niyeti olan bir kişi ne ambulansı arar ne de ambulansa taşır. Ağabeyimin serbest kalmasını ve gerekli işlemlerin adaletli bir şekilde yapılmasını istiyorum. Haksız yere yatmasına kimsenin ömrü razı olmaz" diye konuştu.

'Kendi̇ni̇ savunma i̇çgüdüsü'

Müvekkilinin kendisini savunmak amacıyla meşru müdafaa hakkını kullandığını belirten ve tutukluluk haline itiraz ettiklerini ifade eden Avukat Osman Özgeliş, "Osman Karatoprak hakkında Gölcük Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten adam öldürme suçuna istinaden verilen tutuklama kararına, müvekkil Osman Karatoprak’ın evinde gerçekleşen ve hırsızlık yapmak için evin kapısını kırarak giren maktulle müvekkilin karşılaşması neticesinde gerçekleşen eylemi, müvekkilimiz haksız saldırıyı engellemek, kendisini koruma içgüdüsü ve savunma maksadıyla yapmış. Yaralama ya da öldürme kastı kesinlikle bulunmadığından ceza kanununda mevcut olan ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlerden olan meşru savunma ve zorunluluk hali ile sınırın aşılması müesseselerinin de göz önüne alınarak tutuksuz yargılanması gerektiğine ilişkin itirazlarımız tarafımızca Gölcük Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne yapılmıştır" dedi.
Evine giren hırsızı öldüren şahıs tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
YAŞAM
Evine giren hırsızı öldüren şahıs tutuklandı
17 Ocak, 18:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce