https://tr.sputniknews.com/20220120/fakirlik-igrenctir-diyen-ogretmene-3-ay-15-gun-hapis-cezasi-1052935995.html

'Fakirlik iğrençtir' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası

'Fakirlik iğrençtir' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası

Antalya'da bir sitede çalışan Halil Ayaz, sitede oturan ilkokul öğretmeni A. Ö. hakkında ‘hakaret ve mobbing uyguladığı’ gerekçesiyle dava açtı. Manavgat 3... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T13:33+0300

2022-01-20T13:33+0300

2022-01-20T13:47+0300

fakir

türkiye

antalya

öğretmen

hapis

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Antalya Manavgat’ta 2019 Aralık ayında bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Halil Ayaz, sitede oturan ilkokul öğretmeni A.Ö.’nün siteden taşınanlardan kalan eşyaları ihtiyaç sahiplerine vermek üzere taşıdığı sırada yanına gelerek “Bunları burada niye tutuyorsunuz, kaldırın. Fakirlerle uğraşmayın” diyerek Halil Ayaz’ı aşağıladığı, daha sonra da otoparkta küçük kızıyla oynarken Halil Ayaz’a yönelik ‘fakir’ diyerek hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle ilkokul öğretmenliği yapan A.Ö. hakkında savcılığa ‘hakaret’ ve ‘mobbing’ uygulamaktan suç duyurusunda bulundu.Manavgat 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık A.Ö.’yü 5 ay hapisle cezalandırırken sanığın cezası 6 bin lira paraya çevrildi.‘Kızı için dava açtı’Mahkemenin kararının ardından Halil Ayaz, bu kez konuşma zorluğu çeken kızına karşı yapılan hakaretten dolayı A.Ö. hakkında dava açtı. Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına davacı Halil Ayaz, sanık A.Ö. ile tarafların avukatları ve tanıklar katıldı.A.Ö., Halil Ayaz’ın çocuğunun engelli olduğunu bilmediğini, mahkeme aşamasında öğrendiğini, Halil Ayaz’ın çalışmadan işe gelmeden para aldığını, birkaç site sakiniyle bu olayı ortaya çıkardığı için Halil Ayaz’ın kendisine husumet beslediğini, çocuğunun özel durumunu istismar ederek kendisinin cezalandırılmasını istediğini söyledi.Mahkeme, A.Ö.’yü hakaret suçundan 3 ay hapis cezası ile cezalandırırken, sanığın eylemi alenen gerçekleştirmesi nedeniyle cezasında 1/6 oranında artırım yaparak 3 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının paraya çevrilmemesine karar verdi.‘Bu şahsın öğretmenlik yapmaması gerekir’Mahkemenin ardından açıklama yapan Halil Ayaz, adaletin yerini bulduğunu belirterek şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20210211/fakirlik-igrenctir-mezarda-oluleri-bile-kokar-diyen-ogretmene-5-ay-hapis-1043787185.html

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