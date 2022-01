https://tr.sputniknews.com/20220120/fatih-altayli-burak-elmas-tamponunu-cikardi-1052936219.html

Fatih Altaylı: Burak Elmas tamponunu çıkardı

Fatih Altaylı: Burak Elmas tamponunu çıkardı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı eleştirerek, "Yönetimde sorun çok. Ama camiayı en çok rahatsız eden Işıtan Gün... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T13:49+0300

2022-01-20T13:49+0300

2022-01-20T13:49+0300

türkiye

fatih altaylı

galatasaray

burak elmas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045067872_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ebce611368791935f359080106742a7b.jpg

Altaylı bugünkü yazısında, Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray'ın 6 sıkıntısını anlattı.Yönetimde çok sorun olduğunu, Işıtan Gün ile başlamanın rahatsız edici olduğunu aktaran Altaylı, "Çünkü Işıtan Gün, Ünal Aysal döneminde kulüpte görev almaya başlamıştı ve anti Terim olarak biliniyordu. Daha kötüsü bu kişinin futbol organizasyonu içinde bir profesyonel olması. Ve daha Temmuz ayından itibaren Terim’in yerine bir teknik direktör arayışı içinde olduğunun camia içinde ve tabii Florya’da bilinmesi. Menajerlerle ortaklıkları da cabası. Tabii bir de Ural Aküzüm meselesi var ki, onu da ayrı bir değerlendirmeye almak lazım. Yıllardır her taşın altından çıkıyor ve son olarak Sezgin Baran Korkmaz’ı kulübe üye yapmaya kalkışmıştı. O sırada ben kıyameti koparmasan bunu yapacaktı da" diye yazdı.Altaylı'nın yazısından ilgili bölümler şöyle:1. Burak Elmas Fatih Terim’le yolları ayırmakta haklı mı?Bence haklı. Zaten yolları ayıran Elmas değil. Elmas, Terim’e takımın sahibi olan şirketin başkan yardımcılığını teklif etti. Terim reddetti.Fatih Hoca'nın Galatasaray’a katkıları büyüktür. Kimse yadsıyamaz. Ama sonsuza kadar teknik direktör olacak hali yok. Gel yönetime dediler. Beckenbauer gibi ol dediler. İstemedi. Ben yıllardır “Gel Başkan ol” diyordum istemiyor. Ama takımın hali de ortada. Üç yıldır futbol diye bir şey yok. Gelen oyuncular iyiye değil kötüye gitmiş. Bu yıl berbat bir takım kurulmuş. Takımın yedek kalecisi yok. İyi kaleci Giresun’a yollanmış harikalar yaratıyor, kötü kaleci takımda tutulmuş rezil olunuyor.2. Zamanlama doğru mu?Tartışılır. Terim’e Mart ayına kadar zaman verilebilirdi. Terim’in Avrupa Ligi’nde üst tura çıkardığı takımın bir sonraki Avrupa maçı ya da maçları beklenip, başarısızlık halinde yollar ayrılabilirdi. Ama bu sefer de “Hoca değişse Avrupa’da yola devam edebilir miydik?” sorusunu sorulurdu.3. Terim’den sonra ne olur?Bir maç daha kaybetmeye tahammülü olmayan bir takım var ortada. Kasımpaşa’ya yenilirse düşme hattına doğru gider. Terim tribünle ile Başkan arasında tampondu aslında. Tribünler Terim’den ötürü yalandan bir gençleştirme operasyonuna destek veriyor ve başarısızlıklara rağmen susuyordu. Şimdi tampon aradan çekildi. Kasımpaşa maçının 50. dakikasında Galatasaray önde değilse sen dinle tribünleri.4. Yönetimde sorun ne?Yönetimde sorun çok. Ama camiayı en çok rahatsız eden Işıtan Gün isimli yönetici. Bu kişiyi yönetime alıp, aynı zamanda Terim’le devam edeceğim diye yola çıkmak zaten abesti. Çünkü Işıtan Gün, Ünal Aysal döneminde kulüpte görev almaya başlamıştı ve anti Terim olarak biliniyordu. Daha kötüsü bu kişinin futbol organizasyonu içinde bir profesyonel olması. Ve daha Temmuz ayından itibaren Terim’in yerine bir teknik direktör arayışı içinde olduğunun camia içinde ve tabii Florya’da bilinmesi. Menajerlerle ortaklıkları da cabası. Tabii bir de Ural Aküzüm meselesi var ki, onu da ayrı bir değerlendirmeye almak lazım. Yıllardır her taşın altından çıkıyor ve son olarak Sezgin Baran Korkmaz’ı kulübe üye yapmaya kalkışmıştı. O sırada ben kıyameti koparmasan bunu yapacaktı da!5. Bundan sonra ne yapılmalı?Başkan Burak Elmas’ın işi çok zor. Seçim dönemindeki en yakın iki yol arkadaşını ilk 6 ayda kaybetti. Genel Sekreter Köksal Ünlü ve Başkan yardımcılarından Rezan Epözdemir gitti. Bir diğer seçim kozu olan Terim’le yollar ayrıldı. Yönetimdeki iyi isimler pasif durumda, yönetimde soru işareti yaratan isimler ise aşırı aktif. Bu da rahatsızlık nedeni. Yönetim kurulu üyeleri işlerin kendilerinin bilgisi dışında yürüdüğünü söylüyorlar ve kızgınlar. Seçim öncesi söz verilen mali kaynaklar yaratılamadı. Ada ile ilgili davanın kazanılmış olması dışında tek bir olumlu sonuç elde edilemedi. Tüm bunlar göz önüne alındığında Burak Elmas’ın bir seçim kararı alması ve yeni bir yönetimle beraber güven tazelemesi gerek. Ya da güveni verecek bir başka hamle yapması.6. İbra meselesiŞimdi kulübün kulislerinde konuşulan konu Mart ayında yapılacak Mali Genel Kurul’da Elmas yönetiminin ibra edilmeyeceği. Galatasaray’da her genel kurulda bu ibra meselesi çirkin bir silah haline geldi. Şimdi yine bu silah gündemde. Koca koca başkan adayları camianın kerli ferli isimleri harıl harıl ibrasızlık için çalışıyor. Bu büyük ayıp. Yakışıksız bir durum. İdari yönden ibra olmasın diye çalışıyorlar. Bunu daha önce Mustafa Cengiz’e de yaptılar, şimdi de yapmak istiyorlar. Mustafa Cengiz’i ibra etmeyenler arasında Burak Elmas da olduğu için bugün bu çabaları eleştirmesi de pek kolay değil. Hele hele bir ibrasızlık çıkarsa, rahmetli Cengiz gibi mahkemeye gitmesi de ilkesel olarak pek mümkün görünmüyor. Mustafa Cengiz’i ibra etmeyenleri de eleştirmiştim, şimdi aynı şeyi yapmaya çalışanları da yanlış buluyorum. Ortada bir mali mesele var ise bir yolsuzluk, hırsızlık var ise elbette ibra olmaz. Ama idari değil mali ibra olmaz. İdari ibrasızlık manasız bir iştir. Kulübe zarardan başka hiçbir faydası yoktur.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fatih altaylı, galatasaray, burak elmas