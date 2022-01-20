Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220120/fatma-sahin-ve-yolda-kalanlari-suclayan-daire-baskani-hakkinda-suc-duyurusu-1052953288.html
Fatma Şahin ve yolda kalanları suçlayan daire başkanı hakkında suç duyurusu
Fatma Şahin ve yolda kalanları suçlayan daire başkanı hakkında suç duyurusu
CHP'li avukat Erdem Gökpınar, kar yağışında yolda kalanları suçlayan Gaziantep Kültür ve Sanat Daire Başkanı Hakan Tanrıöver ve Belediye Başkanı Fatma Şahin... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T20:40+0300
2022-01-20T20:40+0300
türkiye
chp
gaziantep
kar
belediye
erdem gökpınar
hakan tanrıöver
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104202/60/1042026076_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_4c85cf55a9a411088f425910d0eb64d0.jpg
Gaziantep’te 2 gün boyunca etkili kar yağışı nedeniyle çok sayıda kişi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kaldı.Kar esaretinde kalanlar, yardım alamadıklarını belirterek yerel yönetimi yetersiz kalmakla eleştirmiş ve sosyal medyada tepki göstermişti.Gaziantep Kültür ve Sanat Daire Başkanı Hakan Tanrıöver ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saatlerce yolda kalan yurttaşları suçlamıştı"Aracında kar lastiği takılı mı? Yok.. Kar fırtınası geleceğini duydun, işten erken çıktın mı? Yok.. Bu gün araba ile çıkmayayım dedin mi? Yok.. Bir mahana bulamda hökümete belediyelere saydıram…" ifadelerini kullanan Tanrıöver, tepkilerin ardından paylaşımını silmişti.Halk TV'nin haberine göre, CHP Gaziantep İl Hukuk Komisyonu Başkanı avukat Erdem Gökpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Hakan Tanrıöver hakkında suç duyurusunda bulundu.Şahin’in halkın mağdur olmasına yol açtığının belirtildiği dilekçede, Tanrıöver’in ise halkın şivesini aşağıladığı savunularak cezalandırılmaları istendi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/vali-acikladi-tag-otoyolunda-mahsur-kalan-arac-sayisi-900-1052899570.html
türkiye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104202/60/1042026076_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_80deaafec59cf88c32ba2064cdb5ce2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, gaziantep, kar, belediye, erdem gökpınar, hakan tanrıöver

Fatma Şahin ve yolda kalanları suçlayan daire başkanı hakkında suç duyurusu

20:40 20.01.2022
© İHAFatma Şahin
Fatma Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA
Abone ol
CHP'li avukat Erdem Gökpınar, kar yağışında yolda kalanları suçlayan Gaziantep Kültür ve Sanat Daire Başkanı Hakan Tanrıöver ve Belediye Başkanı Fatma Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu.
Gaziantep’te 2 gün boyunca etkili kar yağışı nedeniyle çok sayıda kişi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kaldı.
Kar esaretinde kalanlar, yardım alamadıklarını belirterek yerel yönetimi yetersiz kalmakla eleştirmiş ve sosyal medyada tepki göstermişti.
Gaziantep Kültür ve Sanat Daire Başkanı Hakan Tanrıöver ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saatlerce yolda kalan yurttaşları suçlamıştı
"Aracında kar lastiği takılı mı? Yok.. Kar fırtınası geleceğini duydun, işten erken çıktın mı? Yok.. Bu gün araba ile çıkmayayım dedin mi? Yok.. Bir mahana bulamda hökümete belediyelere saydıram…" ifadelerini kullanan Tanrıöver, tepkilerin ardından paylaşımını silmişti.
Halk TV'nin haberine göre, CHP Gaziantep İl Hukuk Komisyonu Başkanı avukat Erdem Gökpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Hakan Tanrıöver hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şahin’in halkın mağdur olmasına yol açtığının belirtildiği dilekçede, Tanrıöver’in ise halkın şivesini aşağıladığı savunularak cezalandırılmaları istendi.
Vali açıkladı: TAG otoyolunda mahsur kalan araç sayısı 900 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
TÜRKİYE
Gaziantep Valisi Gül: TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde başladı
Dün, 16:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce