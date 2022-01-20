https://tr.sputniknews.com/20220120/fatma-sahin-ve-yolda-kalanlari-suclayan-daire-baskani-hakkinda-suc-duyurusu-1052953288.html

Fatma Şahin ve yolda kalanları suçlayan daire başkanı hakkında suç duyurusu

Fatma Şahin ve yolda kalanları suçlayan daire başkanı hakkında suç duyurusu

CHP'li avukat Erdem Gökpınar, kar yağışında yolda kalanları suçlayan Gaziantep Kültür ve Sanat Daire Başkanı Hakan Tanrıöver ve Belediye Başkanı Fatma Şahin... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T20:40+0300

2022-01-20T20:40+0300

2022-01-20T20:40+0300

türkiye

chp

gaziantep

kar

belediye

erdem gökpınar

hakan tanrıöver

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Gaziantep’te 2 gün boyunca etkili kar yağışı nedeniyle çok sayıda kişi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kaldı.Kar esaretinde kalanlar, yardım alamadıklarını belirterek yerel yönetimi yetersiz kalmakla eleştirmiş ve sosyal medyada tepki göstermişti.Gaziantep Kültür ve Sanat Daire Başkanı Hakan Tanrıöver ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saatlerce yolda kalan yurttaşları suçlamıştı"Aracında kar lastiği takılı mı? Yok.. Kar fırtınası geleceğini duydun, işten erken çıktın mı? Yok.. Bu gün araba ile çıkmayayım dedin mi? Yok.. Bir mahana bulamda hökümete belediyelere saydıram…" ifadelerini kullanan Tanrıöver, tepkilerin ardından paylaşımını silmişti.Halk TV'nin haberine göre, CHP Gaziantep İl Hukuk Komisyonu Başkanı avukat Erdem Gökpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Hakan Tanrıöver hakkında suç duyurusunda bulundu.Şahin’in halkın mağdur olmasına yol açtığının belirtildiği dilekçede, Tanrıöver’in ise halkın şivesini aşağıladığı savunularak cezalandırılmaları istendi.

https://tr.sputniknews.com/20220119/vali-acikladi-tag-otoyolunda-mahsur-kalan-arac-sayisi-900-1052899570.html

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chp, gaziantep, kar, belediye, erdem gökpınar, hakan tanrıöver