Fransa'da Meclis, Uygur Türklerine yönelik şiddeti soykırım olarak nitelendiren karar aldı

Meclis'te yapılan oylamada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını soykırım olarak nitelendiren karar, 1 'hayır' oyuna karşı 169 'evet' oyuyla kabul edildi. Oylamada 5 milletvekili ise çekimser kaldı.Kararda, Fransız hükümetinden bunu soykırım olarak tanıması istendi.İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekilleri bu kararı destekledi.
Fransa'da Ulusal Meclis, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik 'sistematik şiddet uygulandığı' yönündeki iddiaları soykırım olarak nitelendiren kararı onayladı.
Meclis'te yapılan oylamada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını soykırım olarak nitelendiren karar, 1 'hayır' oyuna karşı 169 'evet' oyuyla kabul edildi. Oylamada 5 milletvekili ise çekimser kaldı.
Kararda, Fransız hükümetinden bunu soykırım olarak tanıması istendi.
İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekilleri bu kararı destekledi.