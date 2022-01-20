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Fransa'da Meclis, Uygur Türklerine yönelik şiddeti soykırım olarak nitelendiren karar aldı
Fransa'da Meclis, Uygur Türklerine yönelik şiddeti soykırım olarak nitelendiren karar aldı
Fransa'da Ulusal Meclis, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik 'sistematik şiddet uygulandığı' yönündeki iddiaları soykırım olarak... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T17:07+0300
2022-01-20T17:07+0300
dünya
fransa
çin
sincan uygur özerk bölgesi
soykırım
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Meclis'te yapılan oylamada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını soykırım olarak nitelendiren karar, 1 'hayır' oyuna karşı 169 'evet' oyuyla kabul edildi. Oylamada 5 milletvekili ise çekimser kaldı.Kararda, Fransız hükümetinden bunu soykırım olarak tanıması istendi.İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekilleri bu kararı destekledi.
fransa
çin
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fransa, çin, sincan uygur özerk bölgesi, soykırım

Fransa'da Meclis, Uygur Türklerine yönelik şiddeti soykırım olarak nitelendiren karar aldı

17:07 20.01.2022
© Flickr / Dennis JarvisFransa Meclisi
Fransa Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Flickr / Dennis Jarvis
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Fransa'da Ulusal Meclis, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik 'sistematik şiddet uygulandığı' yönündeki iddiaları soykırım olarak nitelendiren kararı onayladı.
Meclis'te yapılan oylamada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını soykırım olarak nitelendiren karar, 1 'hayır' oyuna karşı 169 'evet' oyuyla kabul edildi. Oylamada 5 milletvekili ise çekimser kaldı.
Kararda, Fransız hükümetinden bunu soykırım olarak tanıması istendi.
İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekilleri bu kararı destekledi.
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