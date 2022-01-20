https://tr.sputniknews.com/20220120/fransadan-bisikletle-yola-cikan-cift-antalyada-hava-sogukken-caya-davet-edilmek-cok-guzel-duygu-1052924901.html

Fransa’dan bisikletle yola çıkan çift Antalya’da: 'Hava soğukken çaya davet edilmek çok güzel duygu'

Fransa’dan bisikletle yola çıkan çift Antalya’da: 'Hava soğukken çaya davet edilmek çok güzel duygu'

Fransa'dan 1.5 yıl önce bisikletleriyle yola çıkarak 14 bin kilometre yol kateden Fransız çift, aylar süren yolculuğun ardından Antalya'ya ulaştı. Türkiye'ye... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T09:36+0300

2022-01-20T09:36+0300

2022-01-20T09:53+0300

yaşam

fransa

türkiye

antalya

bisiklet

mühendis

tarih

çift

açıklama

çay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052924876_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fad03e4a0b4eb59ef4e5cf683e54999.jpg

Fransa’da bisiklet tutkunu olan 38 yaşındaki mekanik mühendisi François Hassane ve 40 yaşındaki elektronik mühendisi Sandrine Hassane çifti, pandeminin başlaması ile bisikletlerini alarak yeni yerler keşfetmeye çıktı.20 Eylül 2020’de Fransa'nın başkenti Paris’ten yola çıkan çift, Belçika, Hollanda, Danimarka başta olmak üzere 12 ülkeden geçerek Romanya’ya gitti. Çift buradan ise gemiye binerek Karadeniz’e kıyısı olan Batum Limanı’nda indi. Daha sonra Hopa, Artvin, Yusufeli, Erzurum, Çat, Karlıova, Bingöl, Malatya, Kayseri, Göreme, Niğde, Ulukışla, Tarsus, Mersin, Kızkalesi, Anamur ve Alanya’yı ziyaret etti.Dinlenmelerini otel, pansiyon ve yanlarında bulunan kamp malzemeleri ile zaman zaman çadırda geçiren çift aylar süren yolculuğun ardından Antalya’ya ulaştı.Çift Antalya’ya kadar 17 ayda 14 bin kilometre yol katetti. Çiftin yeni hedefi ise Akdeniz ve Ege sahilini takip ederek Fransa’ya ulaşmak.'Çok mi̇safi̇rperver i̇nsanlar'Ziyaretlerinde Türkiye’ye hayran kaldıklarını belirten çift, “Türkiye’nin çok güzel bir doğası var; dağlar, kanyonlar, şelaleler… Ayrıca zengin bir tarih; Roma kalıntıları, eski medrese ve kervansaray… Ama en iyisi insanlar. Çok misafirperver insanlarla tanışıyoruz. Ve özellikle dışarısı soğukken, bir ateşin etrafında, çaya davet edilmek gerçekten çok güzel bir duygu” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211229/buz-tutan-golde-bisiklet-surup-semaver-yaptilar-1052227518.html

fransa

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, türkiye, antalya, bisiklet, mühendis, tarih, çift, açıklama, çay, gezi