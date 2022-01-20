https://tr.sputniknews.com/20220120/futbolda-yayin-haklari-ihale-sureci-basladi-1052939373.html
TFF, yayın hakları ihale sürecini başlattı: Son teklif tarihi 14 Şubat
TFF, yayın hakları ihale sürecini başlattı: Son teklif tarihi 14 Şubat
TFF tarafından Süper Lig ile 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başlatıldı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T14:38+0300
2022-01-20T14:38+0300
2022-01-20T14:42+0300
spor
süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
canlı yayın
ihale
yayın hakkı
yeni sezon
yayın
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başladı.TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Yayın ihalesine katılabilecek olan sermaye şirketleri ile kamu kurum ve kuruluşları ve ortak girişimler/iş ortaklıkları; İhale Genel Şartnamesi ile birlikte Paket 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1- E, 1-F ile Paket 2, Paket 3 ve Paket 4 Özel Şartnamelerini içeren ihale dokümanını, satış bedeli olan 150.000 TL'yi TFF'nin Denizbank A.Ş. banka hesabına ödeyerek Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva/Beykoz/İstanbul adresinde mukim TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden yetkili kişilerce teslim alabilecektir.Teklif vermek için son tarih 14/02/2022 Pazartesi günü saat 14:00 olup, verilen teklifler Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir."
https://tr.sputniknews.com/20210624/sampiyonlar-ligi-uefa-ve-konferans-ligi-yayin-haklari-exxende-1044811668.html
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süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), canlı yayın, ihale, yayın hakkı, yeni sezon, yayın
TFF, yayın hakları ihale sürecini başlattı: Son teklif tarihi 14 Şubat
14:38 20.01.2022 (güncellendi: 14:42 20.01.2022)
TFF tarafından Süper Lig ile 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başlatıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yayın ihalesine katılabilecek olan sermaye şirketleri ile kamu kurum ve kuruluşları ve ortak girişimler/iş ortaklıkları; İhale Genel Şartnamesi ile birlikte Paket 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1- E, 1-F ile Paket 2, Paket 3 ve Paket 4 Özel Şartnamelerini içeren ihale dokümanını, satış bedeli olan 150.000 TL'yi TFF'nin Denizbank A.Ş. banka hesabına ödeyerek Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva/Beykoz/İstanbul adresinde mukim TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden yetkili kişilerce teslim alabilecektir.
Teklif vermek için son tarih 14/02/2022 Pazartesi günü saat 14:00 olup, verilen teklifler Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir."