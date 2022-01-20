Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Kremlin'den Erdoğan'ın Putin-Zelenskiy görüşmesi için hazırlık yapıldığı açıklamasına yalanlama
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220120/futbolda-yayin-haklari-ihale-sureci-basladi-1052956847.html
Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı
Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı
TFF tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ile TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihale... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T22:43+0300
2022-01-20T22:43+0300
spor
süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
ihale
yayın hakları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049536284_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_914a051930061279b72d355cd11f8a87.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yayın ihalesine katılabilecek sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak girişimler/iş ortaklıkları, genel ve özel şartnameleri içeren dokümanı, satış bedeli olan 150 bin TL'yi duyurulan banka hesabına ödeyerek TFF Mali İşler Direktörlüğünden teslim alabilecek.Teklifler, 14 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'e kadar verilebilecek.Verilen teklifler, Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF tarafından oluşturulan ihale komisyonu tarafından değerlendirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220120/rekabet-kurumundan-digiturke-7-milyon-tl-ceza-1052950397.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049536284_142:0:790:486_1920x0_80_0_0_b654e27bebeef7a16fa712b94f39fe04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), ihale, yayın hakları

Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı

22:43 20.01.2022
© AAFutbol, top, saha
Futbol, top, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
Abone ol
TFF tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ile TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başlatıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yayın ihalesine katılabilecek sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak girişimler/iş ortaklıkları, genel ve özel şartnameleri içeren dokümanı, satış bedeli olan 150 bin TL'yi duyurulan banka hesabına ödeyerek TFF Mali İşler Direktörlüğünden teslim alabilecek.
Teklifler, 14 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'e kadar verilebilecek.
Verilen teklifler, Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF tarafından oluşturulan ihale komisyonu tarafından değerlendirilecek.
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
TÜRKİYE
Rekabet Kurumu'ndan Digiturk'e 7 milyon TL ceza
18:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce