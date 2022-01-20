https://tr.sputniknews.com/20220120/futbolda-yayin-haklari-ihale-sureci-basladi-1052956847.html

Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı

Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı

TFF tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ile TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihale... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T22:43+0300

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spor

süper lig

türkiye futbol federasyonu (tff)

ihale

yayın hakları

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yayın ihalesine katılabilecek sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak girişimler/iş ortaklıkları, genel ve özel şartnameleri içeren dokümanı, satış bedeli olan 150 bin TL'yi duyurulan banka hesabına ödeyerek TFF Mali İşler Direktörlüğünden teslim alabilecek.Teklifler, 14 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'e kadar verilebilecek.Verilen teklifler, Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF tarafından oluşturulan ihale komisyonu tarafından değerlendirilecek.

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süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), ihale, yayın hakları