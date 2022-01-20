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Galatasaray, Kasımpaşa'ya 1-3 mağlup oldu
Galatasaray, Kasımpaşa'ya 1-3 mağlup oldu
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Arda Turan maçla ilgili değerlendirmesinde, futbolcular... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T22:30+0300
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spor
arda turan
galatasaray
kasımpaşa spor kulübü
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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-1’lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar üst üste üçüncü yenilgisini aldı.Maç sonrası basına konuşan Arda Turan ise şu ifadeleri kullandı:"İşimiz çok zor, çok zor durumdayız. Açıkçası bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligi, şampiyonluğu kaybettik. UEFA'ya kadar en iyi şekilde toparlayıp onu motivasyon kaynağı olarak almalıyız. Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız. Kendim utanıyorum."Öte yandan Galatasaray-Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Tribünlerden ayrıca, 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları yapıldı.Müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, futbolcular için de, 'Formayı çıkarın öyle oynayın' tezahüratları yaptı. Tribünlerden de 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları yapıldı. Bazı taraftarlar da 'Fatih Terim' maskeleri taktı.
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arda turan, galatasaray, kasımpaşa spor kulübü

Galatasaray, Kasımpaşa'ya 1-3 mağlup oldu

22:30 20.01.2022 (güncellendi: 22:38 20.01.2022)
© İHA / BORA AKYOL - MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU - UYGAR AYDIN-AW522953Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar üst üste üçüncü yenilgisini aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar üst üste üçüncü yenilgisini aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA / BORA AKYOL - MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU - UYGAR AYDIN-AW522953
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Arda Turan maçla ilgili değerlendirmesinde, futbolcular olarak sorumluluğu üstlendiklerini belirterek, "Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-1’lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Maç sonrası basına konuşan Arda Turan ise şu ifadeleri kullandı:

"İşimiz çok zor, çok zor durumdayız. Açıkçası bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligi, şampiyonluğu kaybettik. UEFA'ya kadar en iyi şekilde toparlayıp onu motivasyon kaynağı olarak almalıyız. Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız. Kendim utanıyorum."

Öte yandan Galatasaray-Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Tribünlerden ayrıca, 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları yapıldı.

Müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, futbolcular için de, 'Formayı çıkarın öyle oynayın' tezahüratları yaptı.

Tribünlerden de 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları yapıldı. Bazı taraftarlar da 'Fatih Terim' maskeleri taktı.
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