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Galatasaray, Kasımpaşa'ya 1-3 mağlup oldu
22:30 20.01.2022 (güncellendi: 22:38 20.01.2022)
© İHA / BORA AKYOL - MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU - UYGAR AYDIN-AW522953Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar üst üste üçüncü yenilgisini aldı.
© İHA / BORA AKYOL - MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU - UYGAR AYDIN-AW522953
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Arda Turan maçla ilgili değerlendirmesinde, futbolcular olarak sorumluluğu üstlendiklerini belirterek, "Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-1’lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar üst üste üçüncü yenilgisini aldı.
Maç sonrası basına konuşan Arda Turan ise şu ifadeleri kullandı:
"İşimiz çok zor, çok zor durumdayız. Açıkçası bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligi, şampiyonluğu kaybettik. UEFA'ya kadar en iyi şekilde toparlayıp onu motivasyon kaynağı olarak almalıyız. Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız. Kendim utanıyorum."
Öte yandan Galatasaray-Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Tribünlerden ayrıca, 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları yapıldı.
Müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, futbolcular için de, 'Formayı çıkarın öyle oynayın' tezahüratları yaptı.
Tribünlerden de 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları yapıldı. Bazı taraftarlar da 'Fatih Terim' maskeleri taktı.
Maç sonrası basına konuşan Arda Turan ise şu ifadeleri kullandı:
"İşimiz çok zor, çok zor durumdayız. Açıkçası bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligi, şampiyonluğu kaybettik. UEFA'ya kadar en iyi şekilde toparlayıp onu motivasyon kaynağı olarak almalıyız. Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız. Kendim utanıyorum."
Öte yandan Galatasaray-Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Tribünlerden ayrıca, 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları yapıldı.
Müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, futbolcular için de, 'Formayı çıkarın öyle oynayın' tezahüratları yaptı.
Tribünlerden de 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları yapıldı. Bazı taraftarlar da 'Fatih Terim' maskeleri taktı.